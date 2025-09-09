Cuauhtémoc Blanco da a conocer la ‘clave’ para que la Selección Mexicana llegue lejos al Mundial 2026

El exfutbolista espera que el Tricolor haga un buen papel en la Copa del Mundo al ser locales como en México y Estados Unidos. (Ilustración: Jovani Pérez)

A casi nueve meses del inicio del Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el ex delantero mexicano, Cuauhtémoc Blanco, compartió su visión sobre lo que le hace falta al Tricolor para poder trascender en el torneo más importante del futbol.

En entrevista con el periodista David Faitelson, dentro de su programa Faitelson Sin Censura, el histórico ídolo del América fue directo en su diagnóstico: México necesita jugadores con carácter, disciplina y sacrificio total dentro del campo.

“Estamos de local y vas a tener todo a favor. Hay que meterle nada más a lo que todos sabemos. Hay que meterle pantaloncitos, correr los 90 minutos, no cometer errores, estar pendiente del compañero y no cometer errores. Yo creo que los Mundiales los hemos perdido y no hemos calificado al quinto partido por los errores que hemos cometido”, declaró Blanco, quien disputó tres Copas del Mundo con la Selección Mexicana.

Aguirre junto a Cuauhtémoc Blanco en las eliminatorias del Mundial de Corea-Japón 2002. (Mexsport)

Con su estilo frontal y sin filtros, el “Cuau” insistió en que al Tricolor le ha faltado determinación en momentos clave.

“Yo me tiraba hasta de cabeza, cabrón, pero me tiraba de cabeza, pero en dos minutos… tienen una gran oportunidad”. Sus palabras reflejan la urgencia de que los jugadores entiendan la magnitud de representar a México como anfitrión y la obligación de entregar el máximo esfuerzo en cada partido.

El ex futbolista recordó que en ediciones anteriores, la Selección ha quedado fuera no por falta de talento, sino por equivocaciones puntuales que terminan costando caro en instancias de eliminación directa. Para él, la clave rumbo al 2026 será no repetir esos errores y reforzar la unión dentro del plantel.

Cuauhtémoc Blanco quiere a Fidalgo en la Selección Mexicana

El ‘Maguito’ aclaró los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de naturalizarse. Foto: Jovani Pérez

Durante la charla con Faitelson, surgió un tema que ha generado debate en los últimos meses: la posibilidad de que Álvaro Fidalgo, mediocampista español del América, se naturalice mexicano y pueda ser considerado para vestir la camiseta del Tricolor.

“Tú lo naturalizarías (a Fidalgo) para jugar en la selección”, cuestionó Faitelson. La respuesta de Cuauhtémoc Blanco fue breve, pero contundente: “Sí, es un jugadorazo”.

Con ello, el ex futbolista dejó claro que, más allá del debate sobre la naturalización de jugadores extranjeros, lo que importa es la calidad y el aporte que puedan dar al equipo nacional. En su opinión, Fidalgo tiene las condiciones necesarias para marcar diferencia en la Selección Mexicana, en caso de que se concrete un proceso de naturalización.

