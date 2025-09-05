México Deportes

América da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional contra Chivas

Usuarios en redes sociales se quejaron por los elevados precios para el encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes

Por Gerardo Lezama

Guardar
El Club América anuncia los
El Club América anuncia los precios de boletos para el Clásico Nacional contra Chivas en el Apertura 2025. (Ilustración: Jesús Avilés)

El Club América anunció oficialmente los precios de los boletos para el Clásico Nacional contra Chivas, uno de los partidos más esperados del torneo Apertura 2025.

El encuentro se disputará el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que reabre sus puertas tras una pausa temporal y que promete una atmósfera intensa por la rivalidad histórica entre ambos equipos.

La venta de boletos se realizará en tres fases. La primera será la preventa exclusiva para socios Azulcrema, programada para los días 4 y 5 de septiembre.

Posteriormente, el 5 de septiembre se habilitará una segunda etapa para quienes adquirieron entradas para el partido América vs Pachuca. Finalmente, la venta general comenzará el sábado 6 de septiembre a través de la plataforma Ticketmaster.

Los precios varían según la zona del estadio. Las localidades más accesibles, como Preferente Sur, tendrán un costo de 550 pesos, mientras que las cabeceras Norte y Sur se venderán en 650 pesos.

La zona Especial Club será
La zona Especial Club será la más exclusiva, con un precio de 1,700 pesos más cargos por servicio.

Las zonas de Preferente Lateral estarán disponibles por 750 pesos, y las Plateas Lateral en esquina por 850 pesos. Las Plateas centrales altas costarán 950 pesos, y las bajas, 1,000 pesos.

La zona Especial Club, ubicada en el área techada, será la más exclusiva con un precio de 1,700 pesos. Todos los precios están sujetos a cargos adicionales por servicio de boletera.

Este Clásico Nacional llega en un momento contrastante para ambos equipos. América se posiciona como sublíder del torneo, con una racha positiva que ha consolidado su ofensiva y defensa.

En cambio, Chivas atraviesa una etapa complicada, ubicada en los últimos lugares de la tabla y con cuestionamientos sobre su dirección técnica y rendimiento colectivo.

La diferencia en el momento futbolístico incrementa la expectativa sobre el resultado, aunque la historia demuestra que este tipo de encuentros suelen romper pronósticos.

El partido se jugará el
El partido se jugará el 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, que reabre sus puertas tras una pausa temporal. (Foto: Jesús Aviles)

La reapertura del Estadio Ciudad de los Deportes añade un componente simbólico al evento. Tras semanas de ajustes logísticos y medidas de seguridad, el inmueble está listo para recibir a miles de aficionados en un duelo que no solo representa tres puntos en la clasificación, sino también el orgullo institucional de dos de las aficiones más grandes del país.

El Club América recomendó adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda esperada. Además, se exhortó a los asistentes a respetar las medidas de seguridad y protocolos establecidos para garantizar una experiencia segura y ordenada.

Con este anuncio, el Clásico Nacional se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes del semestre, tanto por su carga emocional como por el contexto competitivo que lo rodea.

Temas Relacionados

Club AméricaClub Chivasclásico nacionalEstadio Ciudad de los DeportesLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

El regreso de la NFL, la pasión de la Fórmula 1 y el cierre del US Open se cruzan en un solo fin de semana

Un calendario repleto de eventos globales ofrece desde la emoción de los emparrillados hasta las decisiones cruciales en Monza y partidos decisivos en la Liga MX Femenil y el tenis mundial

El regreso de la NFL,

México vs Japón, IA revela al ganador del partido amistoso en Estados Unidos

El análisis considera convocatorias oficiales, entorno, estilos de juego y rendimiento individual

México vs Japón, IA revela

Legado familiar en la Fórmula 1: los Rodríguez, los Schumacher y los Fittipaldi

El ‘Gran Circo’ ha sido testigo de duplas fraternales que dejaron huella y transformaron la competencia en un legado familiar

Legado familiar en la Fórmula

Connor Panas, el beisbolista que alimenta a los perros callejeros en el malecón de Campeche

Previo al inicio de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, el jugador canadiense platicó con los medios de comunicación sobre su labor fuera del campo, donde dedica tiempo y recursos a ayudar a los animales necesitados

Connor Panas, el beisbolista que

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

La cobertura global y la rivalidad entre franquicias históricas prometen una campaña llena de emociones y duelos memorables.

Arranca la NFL: estos son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía de Ecuador incauta 300

Policía de Ecuador incauta 300 bloques de cocaína en el puerto de Guayaquil que serían enviados a México

Asesinan a Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública en Oaxaca, mientras cenaba en Veracruz | Video

Operación Frontera Norte: casi 7 mil detenidos y más de 70 toneladas de droga incautadas

Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

El inesperado giro en la carrera de la Miss Universo Julia Gama que une Brasil y México

¿Lloverá durante el concierto de Residente en el Zócalo? Este es el pronóstico del clima para el sábado 6 de septiembre

Luz María Zetina desata críticas feroces por querer sustituir a Yolanda Andrade durante su convalecencia

Kamasi Washington traerá el impulso del jazz contemporáneo a CDMX: estos son los precios oficiales para su concierto

DEPORTES

Terence Crawford revela cuál es

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez

El regreso de la NFL, la pasión de la Fórmula 1 y el cierre del US Open se cruzan en un solo fin de semana

México vs Japón, IA revela al ganador del partido amistoso en Estados Unidos

Legado familiar en la Fórmula 1: los Rodríguez, los Schumacher y los Fittipaldi

Connor Panas, el beisbolista que alimenta a los perros callejeros en el malecón de Campeche