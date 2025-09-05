América da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional contra Chivas

El Club América anuncia los precios de boletos para el Clásico Nacional contra Chivas en el Apertura 2025. (Ilustración: Jesús Avilés)

El Club América anunció oficialmente los precios de los boletos para el Clásico Nacional contra Chivas, uno de los partidos más esperados del torneo Apertura 2025.

El encuentro se disputará el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que reabre sus puertas tras una pausa temporal y que promete una atmósfera intensa por la rivalidad histórica entre ambos equipos.

La venta de boletos se realizará en tres fases. La primera será la preventa exclusiva para socios Azulcrema, programada para los días 4 y 5 de septiembre.

Posteriormente, el 5 de septiembre se habilitará una segunda etapa para quienes adquirieron entradas para el partido América vs Pachuca. Finalmente, la venta general comenzará el sábado 6 de septiembre a través de la plataforma Ticketmaster.

Los precios varían según la zona del estadio. Las localidades más accesibles, como Preferente Sur, tendrán un costo de 550 pesos, mientras que las cabeceras Norte y Sur se venderán en 650 pesos.

Las zonas de Preferente Lateral estarán disponibles por 750 pesos, y las Plateas Lateral en esquina por 850 pesos. Las Plateas centrales altas costarán 950 pesos, y las bajas, 1,000 pesos.

La zona Especial Club, ubicada en el área techada, será la más exclusiva con un precio de 1,700 pesos. Todos los precios están sujetos a cargos adicionales por servicio de boletera.

Este Clásico Nacional llega en un momento contrastante para ambos equipos. América se posiciona como sublíder del torneo, con una racha positiva que ha consolidado su ofensiva y defensa.

En cambio, Chivas atraviesa una etapa complicada, ubicada en los últimos lugares de la tabla y con cuestionamientos sobre su dirección técnica y rendimiento colectivo.

La diferencia en el momento futbolístico incrementa la expectativa sobre el resultado, aunque la historia demuestra que este tipo de encuentros suelen romper pronósticos.

La reapertura del Estadio Ciudad de los Deportes añade un componente simbólico al evento. Tras semanas de ajustes logísticos y medidas de seguridad, el inmueble está listo para recibir a miles de aficionados en un duelo que no solo representa tres puntos en la clasificación, sino también el orgullo institucional de dos de las aficiones más grandes del país.

El Club América recomendó adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda esperada. Además, se exhortó a los asistentes a respetar las medidas de seguridad y protocolos establecidos para garantizar una experiencia segura y ordenada.

Con este anuncio, el Clásico Nacional se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes del semestre, tanto por su carga emocional como por el contexto competitivo que lo rodea.