Tunden a Raúl Orvañanos tras cambiar el nombre del AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez en plena transmisión en vivo

Un error involuntario de Raúl Orvañanos durante la grabación de su podcast más reciente ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde el reconocido narrador deportivo mexicano se convirtió en tendencia tras referirse al club neerlandés AZ Alkmaar como “AZ Alzheimer”.

La confusión, ocurrida mientras repasaba la convocatoria de la Selección Mexicana, no tardó en transformarse en material para memes y comentarios irónicos, consolidando una vez más la peculiar relación entre el periodista y su audiencia digital.

La escena se desarrolló cuando Orvañanos enumeraba a los convocados nacionales, mencionando: “Mateo Chávez, lo llaman del AZ Alzheimer (AZ Alkmaar)”. Este lapsus, lejos de pasar desapercibido, desató una avalancha de bromas en las redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del audio y se mofaron ante la equivocación.

“Ojalá que el AZ Alzheimer lo deje venir a la Selección”; “Me sigo riendo con el audio de Orvañanos”; “Ya jubilen al Orvañanos”; “Raúl Orvañanos no deja de sorprenderme con sus noticias en tiempo real”; son parte de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

El polémico periodista se equivocó al momento de mencionar al equipo del lateral mexicano. (Captura de pantalla, X)

La reacción en redes no solo se limitó a la burla, sino que también sirvió para recordar otras equivocaciones célebres del narrador. Entre ellas, destaca el episodio de septiembre de 2024, cuando Orvañanos confundió el nombre del futbolista Giorgos Giakoumakis y lo llamó “Yorgos Yukamakis”, un error que la propia Liga MX aprovechó para bromear y que fue celebrado con humor por los jugadores de Cruz Azul.

En otra ocasión, el periodista confundió a Nahuel Guzmán con André Pierre-Gignac, sumando así otro momento memorable a su historial de lapsus.

A pesar de las críticas y las constantes referencias a sus “metidas de pata”, la figura de Raúl Orvañanos mantiene una conexión especial con el público. Lejos de restarle seguidores, estos episodios han reforzado su imagen como un personaje singular dentro del periodismo deportivo mexicano.

La popularidad de Orvañanos se refleja también en la proliferación de videos recopilatorios de sus momentos “chuscos” más recordados, que circulan ampliamente en YouTube y otras plataformas. Pese a sus errores en los últimos años, una base de seguidores defiende su trayectoria con afecto y nostalgia, valorando la autenticidad y el carisma que lo han convertido en una figura entrañable para varias generaciones de aficionados al fútbol.