México Deportes

Tunden a Raúl Orvañanos tras cambiar el nombre del AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez en plena transmisión en vivo

El polémico periodista se equivocó al momento de mencionar al equipo del lateral mexicano

Por Alex Domínguez

Guardar
El polémico periodista se equivocó
El polémico periodista se equivocó al momento de mencionar al equipo del lateral mexicano. (Jesús Avilés)

Un error involuntario de Raúl Orvañanos durante la grabación de su podcast más reciente ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde el reconocido narrador deportivo mexicano se convirtió en tendencia tras referirse al club neerlandés AZ Alkmaar como “AZ Alzheimer”.

La confusión, ocurrida mientras repasaba la convocatoria de la Selección Mexicana, no tardó en transformarse en material para memes y comentarios irónicos, consolidando una vez más la peculiar relación entre el periodista y su audiencia digital.

Raúl Orvañanos regresa a la
Raúl Orvañanos regresa a la narración deportiva con Fox (IG/ @raulorvananos)

La escena se desarrolló cuando Orvañanos enumeraba a los convocados nacionales, mencionando: “Mateo Chávez, lo llaman del AZ Alzheimer (AZ Alkmaar)”. Este lapsus, lejos de pasar desapercibido, desató una avalancha de bromas en las redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del audio y se mofaron ante la equivocación.

“Ojalá que el AZ Alzheimer lo deje venir a la Selección”; “Me sigo riendo con el audio de Orvañanos”; “Ya jubilen al Orvañanos”; “Raúl Orvañanos no deja de sorprenderme con sus noticias en tiempo real”; son parte de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

El polémico periodista se equivocó
El polémico periodista se equivocó al momento de mencionar al equipo del lateral mexicano. (Captura de pantalla, X)
El polémico periodista se equivocó
El polémico periodista se equivocó al momento de mencionar al equipo del lateral mexicano. (Captura de pantalla, X)

La reacción en redes no solo se limitó a la burla, sino que también sirvió para recordar otras equivocaciones célebres del narrador. Entre ellas, destaca el episodio de septiembre de 2024, cuando Orvañanos confundió el nombre del futbolista Giorgos Giakoumakis y lo llamó “Yorgos Yukamakis”, un error que la propia Liga MX aprovechó para bromear y que fue celebrado con humor por los jugadores de Cruz Azul.

En otra ocasión, el periodista confundió a Nahuel Guzmán con André Pierre-Gignac, sumando así otro momento memorable a su historial de lapsus.

A pesar de las críticas y las constantes referencias a sus “metidas de pata”, la figura de Raúl Orvañanos mantiene una conexión especial con el público. Lejos de restarle seguidores, estos episodios han reforzado su imagen como un personaje singular dentro del periodismo deportivo mexicano.

Raúl Orvañanos lamentó la agresión
Raúl Orvañanos lamentó la agresión que sufrió David Faitelson (Foto: Instagram/@raulorvananos)

La popularidad de Orvañanos se refleja también en la proliferación de videos recopilatorios de sus momentos “chuscos” más recordados, que circulan ampliamente en YouTube y otras plataformas. Pese a sus errores en los últimos años, una base de seguidores defiende su trayectoria con afecto y nostalgia, valorando la autenticidad y el carisma que lo han convertido en una figura entrañable para varias generaciones de aficionados al fútbol.

Temas Relacionados

Raúl OrvañanosAZ AlkmaarMateo ChávezLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

América femenil golea 9-0 al Chorrillo de Panamá y se consolida en la Concacaf W Champions Cup

La diferencia de experiencia entre ambos equipos quedó expuesta durante el encuentro inaugural del Grupo A.

América femenil golea 9-0 al

José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″

El conocido periodista deportivo ninguneó el retorno de Sergio a la máxima categoría del automovilismo

José Ramón Fernández sorprende al

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

Descubre la magnitud del seguimiento de la NFL en México y las franquicias que más conexión generan con los aficionados

NFL México 2025: conoce cuáles

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

El torneo femenil del CMLL contará con representación nacional e internacional en la Arena México

CMLL anuncia a las primeras

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

El exportero de Pumas recibió su primera tarjeta roja con el Athletic Club

Álex Padilla recibe duro castigo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan envío de 30 presuntos

Reportan envío de 30 presuntos miembros peligrosos del Cártel de Sinaloa a penal de máxima seguridad en Chiapas

Quién es El Señor J, presunto líder de Los Toscano, detenido en Puebla por la SSP y la SEMAR

Descubren 10 restos humanos en operativo en la Sierra de Guadalupe, familiares piden identificación inmediata

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

Golpe duro al despojo y extorsiones en Edomex: procesan a cinco miembros de AMOS y USON detenidos al oriente

ENTRETENIMIENTO

Michelle Salas y Stephanie Salas,

Michelle Salas y Stephanie Salas, en el ojo del huracán por el seguro millonario que sacude a la Dinastía Pinal

Giorgio Armani: Conmoción en Venga la Alegría tras la muerte del genio de la moda

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 4 de septiembre?

Coach vocal analiza las canciones de Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar y ex esposa de Pepe Aguilar

La Academia VLA regresa con su segunda temporada: famosos confirmados, jurado implacable y dónde verla en TV

DEPORTES

América femenil golea 9-0 al

América femenil golea 9-0 al Chorrillo de Panamá y se consolida en la Concacaf W Champions Cup

José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis