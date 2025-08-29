México Deportes

Selección Mexicana del CMLL promete dejar la copa del Grand Prix Internacional 2025 en casa

El equipo nacional está conformado por figuras de experiencia y jóvenes talentos que buscan la gloria en la Arena México

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
A pesar de las rivalidades,
A pesar de las rivalidades, el equipo mexicano mostro que están unidos para lograr la victoria en el Grand Prix Internacional del CMLL. (Foto: Diego Cedrix)

Previo al Grand Prix Internacional 2025 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que se llevará a cabo este viernes en la tradicional Arena México, el equipo que representará a México aseguró que su objetivo es mantener la copa en territorio nacional.

La escuadra mexicana está integrada por Místico, Volador Jr., Atlantis Jr., Máscara Dorada, Templario, Titán, Ángel de Oro, Neón, Difunto y Zandokan Jr. Todos ellos coincidieron en que existe el talento, la experiencia y la motivación suficiente para superar a los rivales extranjeros.

Durante la conferencia de prensa, Místico, uno de los máximos referentes de la empresa, expresó que el equipo está preparado para el reto.

El Rey de Plata y
El Rey de Plata y Oro buscará que el título se quede en México a como de lugar. (Foto: Diego Cedrix)
“Lo bueno es que no hay rivalidades aquí, así vamos a demostrar lo que es defender la bandera de México y la bandera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay talento joven que por algo fue seleccionado y la verdad creo que no hay dos luchadores como Volador, como Místico, el equipo está muy completo”, declaró el llamado Rey de Plata y Oro.
El Rey de Plata y Oro destacó la gran unidad que hay entre sus compañeros para poder ganar el trofeo del Grand Prix Internacional del CMLL 2025 Crédito: YouTube / CMLL

Otro de los gladiadores que tomó la palabra fue Difunto, quien hizo hincapié en la unión y la entrega que requiere esta contienda.

Difunto prometió dar lo mejor
Difunto prometió dar lo mejor de sí mismo para triunfar en el Grand Prix Internacional CMLL 2025- (Foto: Diego Cedrix)
“En este compromiso que hay que defender la camiseta, hay que defender la bandera, pues hay que dar el mil por ciento. El mil por ciento hay que darlo todo arriba del ring y, y pues gracias, este, por estas grandes oportunidades y rodeado de, de todas estas estrellas, pues la verdad, me siento muy contento y, y aportar, como ya lo dije, mi granito de arena y todo ido para, para escuchar a ellos, que tienen, que tienen la experiencia que ya han vivido otros Grand Prix pasados. Y pues creo que todo eso, todo eso nos va a llenar de energía, nos va a motivar para, para salir con la mano en alto”, señaló.
Atlantis Jr., Neón y Templario,
Atlantis Jr., Neón y Templario, prometedoras caras de la lucha libre mexicana. (Foto: Diego Cedrix)

Por su parte, Atlantis Jr. destacó que esta lucha representa una oportunidad para seguir forjando su propio camino, más allá de la herencia de su legendario padre.

“Yo creo que mi principal meta en la lucha libre es superar a mi padre. Y qué mejor que el tener este tipo de oportunidades, este tipo de luchas, este tipo de compromisos, de poder, eh, demostrarle al Consejo Mundial de Lucha Libre, a la gente más exigente que son todos los mexicanos, que Atlantis Junior tiene con que no porque tenga el nombre de Atlantis quiere decir que ya tengo la vida como luchador resuelta, no. Creo que me he enfrentado a todos ellos y creo que he tenido derrotas muy importantes. He tenido derrotas en las que he analizado y me he levantado más fuerte. He tenido victorias muy importantes en mi carrera y el poder tener este triunfo en mi casa, el poder, eh, que la vitrina de Atlantis Junior siga creciendo y sobre todo, que mi historial como luchador profesional vaya creciendo, pues bueno, creo que eso quiere decir que los pasos positivos que estoy haciendo en la lucha libre han sido muy buenos. Pero la verdad yo vengo con una mente triunfadora y yo me veo ganando esta copa tan importante”, afirmó.
El Príncipe de la Atlantida quiere seguir el legado de su padre, mientras que Difunto anhela tener una gran primera participación en el Grand Prix Internacional 2025. Crédito: YouTube / CMLL

La Arena México será testigo de una edición más del Grand Prix, donde se enfrentarán los mejores exponentes nacionales contra figuras internacionales en una batalla que promete emociones intensas. El compromiso de la selección mexicana del CMLL refleja el deseo de mantener en casa un trofeo que simboliza orgullo, tradición y lucha.

Temas Relacionados

Selección MexicanaCMLLGrand Prix Internacional 2025Arena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

“Estaremos en los ojos del mundo”: Sheinbaum destaca que inauguración del mundial será visto por 6 mil millones de personas

Será el próximo 11 de junio cuando dé comienzo la Copa del Mundo en territorio mexicano

“Estaremos en los ojos del

Sheinbaum anuncia que regalará el primer boleto de la Inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México aseguró que el boleto que le regaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino lo dará para una mujer de escasos recursos

Sheinbaum anuncia que regalará el

La reacción de Nicólas Larcamón hacia el Vasco Aguirre por convocar a 4 jugadores de Cruz Azul

Cuatro futbolistas cementeros fueron llamados para disputar la próxima fecha FIFA, aunque resalta la ausencia de Sepúlveda

La reacción de Nicólas Larcamón

Pelea de Canelo vs Crawdord no sería transmitida por tv abierta por esta razón

Saúl Álvarez se prepara para defender sus títulos unificados en las 168 libras

Pelea de Canelo vs Crawdord

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a Claudia Sheinbaum

La mandataria comentó que su visita se debió para revisar los trabajos de la Copa del Mundo 2026

Gianni Infantino, presidente de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a exdirector de Seguridad

Procesan a exdirector de Seguridad Pública de Veracruz por desaparición forzada

Militares decomisan arsenal y equipo táctico a sujetos armados que los agredieron en Rosario, Sinaloa

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

Así lucía Esmeralda FG su vida de lujos en TikTok antes de ser asesinada con su familia en Jalisco

¿Quién era Esmeralda FG, la tiktoker que fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara?

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris pierde su

Aldo de Nigris pierde su cuenta de TikTok en plena nominación de La Casa de los Famosos: “Ya comenzó la guerra sucia”

La Hora de la Desaparición: será la película de terror más polémica y debatida del año | Reseña

Aseguran que Alexis Ayala saldrá de La Casa de los Famosos por un problema delicado de salud

Alejandro Fernández confiesa que busca convertirse en padre a sus 54 años de edad: “Estamos haciendo la tarea”

“Fue pérdida de dignidad”: Mayela Laguna expone detalles de su supuesta relación con Gustavo Adolfo Infante

DEPORTES

“Estaremos en los ojos del

“Estaremos en los ojos del mundo”: Sheinbaum destaca que inauguración del mundial será visto por 6 mil millones de personas

Sheinbaum anuncia que regalará el primer boleto de la Inauguración del Mundial 2026

La reacción de Nicólas Larcamón hacia el Vasco Aguirre por convocar a 4 jugadores de Cruz Azul

Pelea de Canelo vs Crawdord no sería transmitida por tv abierta por esta razón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a Claudia Sheinbaum