Álex Padilla, ex portero de Pumas enfrentará al PSG en la Champions League: Estos serán sus otros rivales

El guardameta mexicano se medirá con los actuales campeones de Copa de Europa. (Jovani Pérez)

Se llevó a cabo el sorteo para la fase regular de la próxima UEFA Champions League, mismo en el que los mexicanos, Álex Padilla (Athletic Club) y Rodrigo Huescas (Copenhague) conocieron a sus primeros ocho rivales del certamen. El ahora ex portero de Pumas tendrá como uno de sus sinodales al actual monarca del torneo, el Paris Saint Germain de Luis Enrique.

Será hasta el próximo martes 16 de septiembre cuando dé comienzo la fase de liga de la Champions League 2025-2026; sin embargo, fue este 28 de agosto cuando los 36 clubes participantes conocieron a sus respectivos adversarios.

Los partidos del bolillero 4 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

Hablando meramente de la suerte que tuvieron los clubes donde militan futbolistas mexicanos, el Athletic Club de Álex Padilla quedó emparejado con dos de los últimos cuatro finalistas de la competencia, así como con otros conjuntos que podrían complicarle sus aspiraciones para pasar a la siguiente ronda.

A continuación, dejamos a los ocho clubes que enfrentará el cuadro español y el guardameta mexicano:

Local - PSG (Francia)

Visita - Borussia Dortmund (Alemania)

Local - Arsenal (Inglaterra)

Visita - Atalanta (Italia)

Local - Sporting Lisboa (Portugal)

Visita - Slavia Praga (República Checa)

Local - Qarabag (Azerbaiyán)

Visita - Newcastle (Inglaterra)

Duelos del Athletic Club para la fase de liga de la Champions League. (uefa.com)

¿Cuándo son los partidos de la fase liguera de la Liga de Campeones 2025/26?

Si bien, el calendario y el orden en que enfrentarán a cada rival se dará a conocer en las próximas horas, cabe recordar que ya se saben los días en que se disputará cada jornada.

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Sin minutos en la actual temporada

Si bien, el cancerbero mexicano acudirá a los compromisos internacionales, es importante señalar que, desde su regreso al Athletic de Bilbao en el presente verano, no ha visto minuto alguno en el terreno de juego. Actualmente, el arquero titular de la Selección Española, Unai Simón, es el guardián del arco en el equipo de Ernesto Valverde.

La reincorporación de Padilla apeló más a una estrategia de renovación en la plantilla, especialmente ante el exigente calendario de la temporada, que incluye el regreso a la Champions League. A pesar de ello, la oportunidad de disputar minutos en la Champions League luce bastante complicada para el mexicano.

El cancerbero de ascendencia mexicana tuvo su debut oficial en el máximo circuito del futbol español. Foto: X/Athletic Club