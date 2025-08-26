México Deportes

Arena México recibe a Michael Oku y Robbie X antes del Grand Prix Internacional 2025

La dupla británica inicia su participación en México como parte del equipo extranjero que competirá en el torneo internacional

Por Jesús F. Beltrán

Robbie X se presenta en la Arena México previo al Grand Prix 2025 (Cortesía: CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para vivir un nuevo Martes de Arena México, en la antesala del esperado Grand Prix Internacional 2025. La función del 26 de agosto promete intensas emociones con la llegada de más luchadores extranjeros y la disputa de un campeonato nacional, elementos que mantienen en expectativa a la afición capitalina.

Uno de los principales atractivos de la velada será la presencia de los británicos Michael Oku y Robbie X, representantes de la empresa Revolution Pro Wrestling (RevPro), quienes ya están confirmados como parte del equipo extranjero que competirá en el Grand Prix. A pesar de su conocida rivalidad, en esta función deberán unir fuerzas para enfrentarse a los campeones mundiales de parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja, en la lucha semifinal de la noche.

Ángel de Oro y Niebla Roja, desafían a los campeones de NJPW Strong, Templario y TJP. (X / @CMLL)

En la contienda estelar, la tercia del Galeón Fantasma, conformada por Zandokan Jr., Barboza y El Difunto, buscará imponer su rudeza frente a un equipo que combina técnica y agilidad: Templario, Titán y Esfinge. Este choque promete ser uno de los más intensos, con gladiadores que representan dos estilos contrastantes dentro de la baraja del CMLL.

Por otra parte, el duelo titular dará un sabor especial a la jornada. Tras la victoria conseguida la semana pasada, Blue Panther Jr. obtuvo la oportunidad de disputar el Campeonato Nacional de Peso Completo frente al actual monarca, Akuma. La rivalidad entre ambos se ha intensificado en semanas recientes, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más esperados por los fanáticos que buscan ver si el lagunero logra consagrarse como nuevo campeón.

(Cortesía: CMLL)

Las Amazonas también tendrán un papel protagónico en esta cartelera. El equipo integrado por Lluvia, La Jarochita e India Sioux se medirá a las rudas Reyna Isis, Hera y Olympia, en una batalla que promete espectacularidad y rivalidad directa entre las gladiadoras que mantienen activo el circuito femenil de la Arena México.

La función contará con más encuentros que complementan la noche. Raider, Espanto Jr. y El Gallero se unirán en busca de la victoria ante El Audaz, Fuego y Espíritu Negro, mientras que en la lucha inicial, Galaxy y Shockercito se enfrentarán a Mercurio y Minos, abriendo con intensidad la velada.

(Cortesía: CMLL)

El Martes de Arena México no solo servirá como vitrina para los gladiadores nacionales e internacionales, sino también como un anticipo de lo que se vivirá en el Grand Prix. Con campeonatos en disputa, rivalidades en crecimiento y la presencia de estrellas extranjeras, el CMLL mantiene la tradición de ofrecer funciones que capturan la atención de la afición mexicana.

Los boletos para esta cartelera ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas de la Arena México, en un horario de 11:00 de la mañana a 8:30 de la noche, para todos los fanáticos que deseen ser parte de esta cita rumbo a uno de los eventos más importantes del año.

