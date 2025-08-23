Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Gilberto Mora hizo historia con la Selección Mexicana. (X/@miseleccionmx)

Con tan solo 16 años de edad, Gilberto Mora se ha convertido en una promesa para el futbol mexicano y en un año podría disputar hasta tres Mundiales. Y es que cabe mencionar que el canterano de Xolos ya ha vestido la camiseta Tricolor con la Selección Mayor, incluso, tuvo una participación muy destacada durante la pasada Copa Oro.

Y aunque su ausencia en la lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Nacional contra Japón y Corea del Sur generó sorpresa en algunos sectores, dentro del plantel y la afición prevalece la certeza de que Gilberto Mora no solo se afianza como presente, sino que apunta a ser una figura determinante para el futuro inmediato del combinado azteca.

¿Qué Mundiales podría disputar Gilberto Mora en menos de un año?

La corta edad de Mora le permiten disputar tres Copas del Mundo, el Mundial sub 17 que se llevará a cabo en noviembre de 2025. Además, paralelamente ya ha sido convocado para formar parte del equipo que disputará el Mundial Sub-20. Bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, el joven futbolista fue incorporado recientemente a los entrenamientos preparatorios para el torneo en Chile, previsto para septiembre y octubre del siguiente año.

Finalmente, de seguir con ese gran ritmo futbolístico, Gilberto podría aspirar a un lugar en la lista final del combinado nacional de mayores que participará en la próxima Copa del Mundo de 2026. Hasta ahora, la trayectoria y avances lo colocan en una posición privilegiada, así que su evolución será determinante para definir en cuál de las máximas competiciones internacionales participará.

Jul 23, 2025; Austin, Texas, USA; Liga MX All Stars midfielder Gilberto Mora (19) of Tijuana kicks the ball during the second half for the 2025 MLS All-Star Game at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images

Gilberto Mora; una promesa del futbol mexicano

Gilberto Mora ha irrumpido en la historia al lograrlo al conquistar la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2025. Con este logro, el canterano de Xolos superó marcas establecidas por figuras como Pelé y Lamine Yamal, ampliando los límites del fútbol de élite y estableciéndose como una de las grandes promesas del balompié nacional.

Gilberto Mora es la gran sorpresa para estos cuartos de final. Imagen de cuenta de X @miseleccionmx

El mediocampista, quien debutó con Xolos de Tijuana a los 15 años en la Liga MX, logró su primer salto al profesionalismo durante el torneo de agosto de 2024. Su debut fue posible gracias a la confianza del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien lo convocó luego de destacar en las fuerzas básicas de la institución fronteriza. Luego de eso, no pasó mucho tiempo antes de que el centrocampista zurdo atrajera la atención internacional.