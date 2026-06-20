Nochebús: cómo regresar a casa en CDMX después de festejar el Mundial sin quedarte varado

Sus unidades pasan en promedio cada 15 minutos y el pago se realiza únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nochebús opera todas las noches del año desde medianoche hasta las 5:00 horas, con una tarifa de 7 pesos, y se convierte en la alternativa de transporte público para quienes regresan a casa tras los festejos del Mundial 2026 en la Ciudad de México, cuando el Metro, el Metrobús y el Trolebús ya cerraron sus puertas.

El servicio, operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), existe desde 2013 y cubre alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Magdalena Contreras.

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Sus unidades pasan en promedio cada 15 minutos y el pago se realiza únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

FESTEJO MASIVO: MILES DE AFICIONADOS CELEBRAN EN EL ÁNGEL LA VICTORIA DE MÉXICO SOBRE COREA. (Infobae/Jenifer Nava)

Las seis rutas del Nochebús en CDMX

La imagen ilustra el mapa con las seis rutas del servicio Nochebús en la Ciudad de México, disponible en horario nocturno por un costo de siete pesos. (Captura X/Semovi)

El sistema cuenta con seis recorridos nocturnos que conectan puntos estratégicos de la capital:

11A: Aragón – Metro Chapultepec

47A: Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas

57C: Toreo/Cuatro Caminos – Metro Constitución de 1917

76A: Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera

115: Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec

200: Circuito Bicentenario

La Línea 1 del Servicio de Transportes Eléctricos suma una ruta adicional: opera también de 00:00 a 5:00 horas entre la Central del Norte y la Central del Sur (Tasqueña), con el mismo costo de 7 pesos.

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Metrobús extiende horario en días de partido

La Línea 1 recorre la Avenida Insurgentes de norte a sur —entre Indios Verdes y El Caminero— con pasos por Buenavista, Reforma, las colonias Roma y Condesa, y Ciudad Universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Metrobús anunció que sus líneas 1 y 5 amplían su operación hasta la 1:00 de la madrugada en las noches con partido en el Estadio Ciudad de México, una hora más allá de su cierre habitual a medianoche.

La Línea 1 recorre la Avenida Insurgentes de norte a sur —entre Indios Verdes y El Caminero— con pasos por Buenavista, Reforma, las colonias Roma y Condesa, y Ciudad Universitaria. La Línea 5 transita por la Avenida Francisco del Paso y Troncoso, con conexión al Metro Cocuya y a la central de autobuses Tapo.

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De forma regular, los viernes y sábados las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús también extienden su servicio hasta la 1:00 horas. El horario habitual del sistema es de lunes a sábado de 4:30 a 00:00 horas, y los domingos y días festivos de 5:00 a medianoche. La tarifa en cualquier línea es de 6 pesos.

Tren Ligero: servicio directo al estadio con boleto en mano

En días de encuentro, el sistema extiende su operación hasta después de medianoche para garantizar el desalojo de los aficionados. Su horario habitual es de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00 horas, y domingos y festivos de 7:00 a medianoche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Ligero es la vía más directa al Estadio Ciudad de México. El recorrido parte desde la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y, para quienes presenten su boleto del partido, opera un servicio exprés sin paradas intermedias hasta la estación Estadio Azteca.

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En días de encuentro, el sistema extiende su operación hasta después de medianoche para garantizar el desalojo de los aficionados. Su horario habitual es de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00 horas, y domingos y festivos de 7:00 a medianoche. El costo por viaje es de 3 pesos con Tarjeta de Movilidad Integrada.

Quienes no cuenten con boleto del partido pueden descender en las estaciones El Vergel o Huipulco y completar el trayecto a pie, aunque ese servicio ordinario se suspende tres horas antes del inicio del encuentro.

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Dos nuevas rutas de Trolebús estrenadas para el Mundial

Esta línea conecta con el Metro Línea 3, el Tren Ligero y el Trolebús Línea 12, y da servicio a visitantes del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 9 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró dos líneas de trolebús eléctricas que refuerzan la red de transporte durante el torneo.

La primera, denominada “El Chapulín” o Línea Cero, cubre 22.1 kilómetros entre el CETRAM Chapultepec y Ciudad Universitaria, atravesando las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Con 60 unidades nuevas y una frecuencia de dos minutos entre estaciones, se estima que beneficiará a 65 mil usuarios diarios.

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La segunda, “Animales Silvestres” o Línea 14, recorre 13.2 kilómetros entre Huipulco y Ciudad Universitaria en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con 19 unidades y una demanda proyectada de 20 mil pasajeros al día. Esta línea conecta con el Metro Línea 3, el Tren Ligero y el Trolebús Línea 12, y da servicio a visitantes del estadio.

Park and Ride: estaciona el auto y llega en transporte público

Para quienes opten por el automóvil en el trayecto inicial, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó puntos de Park and Ride con conexión al CETRAM Huipulco desde las 14:00 horas en días de partido:

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Campo Marte: RTP directo al CETRAM Huipulco vía Auditorio

Six Flags: RTP al CETRAM Huipulco

Plaza Carso: servicio al CETRAM Huipulco

Parque Ecológico Xochimilco: enlace al mismo nodo

El perímetro alrededor del estadio permanece cerrado al tráfico particular desde las 14:00 horas y hasta la 1:00 de la madrugada en cada jornada de juego. El transporte público es la única vía de acceso al recinto.

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Rutas especiales Ride y tarifas del transporte

La Semovi también habilitó cinco rutas de trolebús y RTP de pago especial con salida directa hacia el estadio:

Plaza Carso: $500

Ángel de la Independencia: $350

Dr. Pascua (junto al Palacio de Bellas Artes): $350

CETRAM Chapultepec: $350

Palacio de los Deportes: $350

El resto del transporte público mantiene sus tarifas habituales sin ajustes por el Mundial: RTP ordinario a $2, exprés a $4, Ecobús a $5 y microbuses entre $7.50 y $9 según la distancia del recorrido.