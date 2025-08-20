México Deportes

Pumas presenta a José Juan Macías como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025

El delantero de 25 salió del retiro para sumarse al equipo de Efraín Juárez

Por Luz Coello

José Juan Macías es nuevo
José Juan Macías es nuevo refuerzo de Pumas (FB/ Pumas MX)

Después de días de especulaciones sobre los refuerzos para el conjunto de Efraín Juárez, este miércoles 20 de agosto Pumas presentó a José Juan Macías como su nuevo delantero para el Apertura 2025 de la Liga MX.

Desde las instalaciones de La Cantera, el ex jugador de Chivas se mostró agradecido por la oportunidad que le brindó el club Universidad Nacional y rectificó que su tema de lesiones, y bajo rendimiento, quedó en el pasado, por ello aseguró que es una gran oportunidad.

“La palabra que me describe ahora es agradecido, me siento en mi mejor forma física desde que juego el futbol, eso es cosa del pasado. Esperen cero expectativas de mi, es como si volviera a debutar, así que cuenta desde cero. Llego a un club grande”, expresó durante la conferencia de prensa.

Pumas presentó a José Juan
Pumas presentó a José Juan Macías como nuevo refuerzo (X/ @PumasMX)

José Juan portará el dorsal número 11, durante el mismo evento, Pumas también le dio la bienvenida a Alan Medina, quien también se integra a la plantilla universitaria

Por su parte, el doctor Miguel Mejía Barón expresó que la institución confió tanto en JJ como en Alan Medina, por ello les compartió que Pumas es un club que les brindará esa oportunidad de lucir su talento en la cancha.

“Están ante una gran oportunidad y yo tengo una gran esperanza de que ustedes realmente se muestren que ustedes son jóvenes futbolistas de gran calidad, bienvenidos”, precisó.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

