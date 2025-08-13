Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Será el próximo 13 de septiembre cuando el mexicano se enfrente al estadounidense en el Allegiant Stadium. (Jovani Pérez)

A menos de un mes para que Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrenten en uno de los combates más esperados del año, ya se conocen las peleas preliminares que encenderán la atmósfera del Allegiant Stadium de Las Vegas el próximo sábado 13 de septiembre.

El anuncio llegó de la mano del jeque Turki Alalshikh, quien prometió que antes del evento estelar habrá una noche de “feroces batallas, retadores hambrientos y la intensidad que prepara el escenario para la historia”.

Combates preliminares

Entre las peleas más destacadas de la jornada figura el combate del guatemalteco Lester Martínez, invicto y considerado la gran promesa del boxeo en su país. Martínez tendrá su primera oportunidad por un título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división supermediana, la misma en la que reina Canelo.

Su rival será el franco-camerunés Christian M’bili, conocido por su agresividad y alto porcentaje de nocauts. Para Lester, quien ya ha conquistado títulos locales e internacionales, este combate representa la puerta de entrada a la élite mundial y la posibilidad de acercarse a una pelea por el campeonato absoluto.

Peleas preeliminares para el combate entre 'Canelo' Álvarez y Crawford (X/Sourceofboxin)

La segunda pelea más atractiva del respaldo enfrentará al mexicoestadounidense Fernando Vargas Jr., hijo del legendario “Feroz” Vargas, contra el irlandés Callum Walsh.

Vargas Jr. llega con un récord perfecto de 17 victorias, mientras que Walsh también presume invicto con 14 triunfos, 11 de ellos por nocaut. El duelo está pactado en peso superwélter y promete ser una guerra entre dos jóvenes que buscan dar el salto definitivo en sus carreras.

Además, el público podrá disfrutar del combate entre el saudí Mohammed Alakel y el estadounidense John Ornelas, en un duelo pactado a seis asaltos en peso ligero, que servirá para abrir la noche con dinamismo y espectáculo.

Dec 16, 2024; Paradise, Nevada, USA; A general overall view of Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Álvarez, favorito en las apuestas

En cuanto al combate estelar, la mayoría de casas de apuestas y especialistas han dado puesto como favorito a Canelo Álvarez. La razón es clara: la pelea se desarrollará en la división que el mexicano domina desde 2021, aunado a ello, se tiene el hecho de que Terence Crawford tendrá que lidiar con el factor de la inactividad y el hecho de subir de peso para enfrentar al tapatío.

Para Vergil Ortiz, Canelo Álvarez es favorito ante Terence Crawford (PRENSA ASOCIADA)

Sin embargo, no todos ven un triunfo asegurado para Canelo. Varios analistas consideran que la inteligencia táctica y capacidad de adaptación de Crawford podrían marcar la diferencia en el ring, dándole al estadounidense una oportunidad real de sorprender y llevarse la victoria el 13 de septiembre en Las Vegas.