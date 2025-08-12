San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

Aficionados compartieron imágenes del momento en que un seguidor de San Luis se peleó con elementos de seguridad Crédito: X/@Luissrreee

Cruz Azul venció 1 - 2 al Atlético de San Luis en su visita al Estadio Alfonso Lastras como parte de la actividad de la Jornada 4 de la Liga MX. Sin embargo, la victoria de la Máquina Cementera se vio opacada por actos de violencia que ocurrieron en las gradas del recinto.

Por medio de redes sociales, se viralizó un video que captó el momento en el que un aficionado de San Luis se vio envuelto en una pelea con elementos de seguridad privada del lugar. Aunque no se aprecia cómo empezó la discusión, las imágenes evidenciaron cómo los elementos de seguridad agredieron al fanático.

Los hechos ocurrieron durante el primer tiempo del partido; un joven que portaba la camiseta de San Luis intercambió puñetazos y empujones con un elemento de seguridad, quien estaba agrediéndolo e intentaba sacarlo de las instalaciones. En el forcejeo, las dos personas se agredieron, lo que provocó que más personal de seguridad llegara al lugar.

Captan pelea en el San Luis vs Cruz Azul (X/ @Luissrreee)

Mientras tanto, los aficionados alrededor de la escena sacaron sus celulares para grabar los hechos, y es que, la persona de seguridad se enfrascó en la discusión y golpeó directamente al rostro y al cuerpo al aficionado.

El aficionado fue rodeado por más personal de seguridad, por lo que fue sometido para impedir que siguiera la pelea. El público empezó a chiflar y a gritar en contra el actuar del personal del estadio, algunos intentaron defender al aficionado, otros más pidieron que lo sacaran de la zona de gradas.

¿Qué dijo el club Atlético de San Luis de la violencia en las gradas de su estadio?

Así fue el momento en que un aficionado peleó con personal de seguridad del estadio Alfonso Lastras (X/ @Luissrreee)

Estas imágenes rápidamente se viralizaron y causaron una serie de reacciones en redes sociales, pues cuestionaron la capacitación del personal para atender este tipo de situaciones. También cuestionaron los protocolos de la Liga MX.

Pese a lo controversial de la situación, la directiva del Atlético de San Luis no ha emitido alguna postura al respecto. Tampoco se conoce algún comunicado de la Liga MX. Cabe resaltar que no es la primera vez que ocurren incidentes violentos con la afición de San Luis.

Nuevo líder de goleo en la Liga MX tras la jornada 4

Ángel Sepúlveda se ha convertido en el delantero titular de la Máquina (REUTERS)

El delantero mexicano de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, suma cinco goles en el torneo, cifra que lo coloca en la cima de la tabla de goleo general. Sepúlveda alcanzó este puesto tras anotar uno de los dos tantos con los que su equipo superó al Atlético de San Luis.

Su rendimiento no solo le ha permitido distanciarse de sus perseguidores, sino que también ha consolidado su papel como referente ofensivo de la Máquina. El segundo lugar lo ocupa Germán Berterame, atacante argentino de Monterrey, quien ha convertido cuatro goles y mantiene una frecuencia de anotación de un gol cada 89.75 minutos.

La diferencia de un tanto respecto a Sepúlveda mantiene la competencia abierta, aunque el delantero de Cruz Azul ha logrado una ventaja significativa en este arranque de torneo.