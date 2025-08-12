Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

La pelea de Alana Flores en CDMX será avalada por el CMB (X/ @alanafloresf)

El próximo domingo 17 de agosto se llevará a cabo el evento Supernova Boxing en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, evento que reunirá a figuras de internet y celebridades del entretenimiento en un combate de boxeo. Recientemente influencers han emprendido en el deporte de los puños y guantes, el caso más exitoso ha sido el de Jake Paul.

En México, Alana Flores se ha encargado de consagrarse como influencer y boxeadora, así como presidenta de la Kings League. La regiomontana se enfrentará en el cuadrilátero a Gala Montes, por lo que será la pelea estelar del Supernova Strikers Amigo.

Pero, algunos aficionados al box han cuestionado la veracidad de estas peleas, así como la seguridad de quienes se enfundan en los guantes para entretener al público. En vísperas de la realización del combate, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) compartió una postura ante el Supernova Boxing.

CMB avala pelea de Alana Flores y Gala Montes

Por medio de un comunicado, el CMB explicó que avalará el encuentro que se realizará en el Palacio de los Deportes, por lo que se contarán con los protocolos de seguridad y demás normas con los que opera el organismo mundial. El objetivo es garantizar la seguridad de los participantes.

“El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) respalda oficialmente a Supernova Strikers. El evento del 17 de agosto en el Palacio de los Deportes contará con el aval del organismo más importante del boxeo mundial, garantizando integridad y supervisión profesional en cada combate", informó el CMB.

Por otra parte, el Consejo Mundial dirigido por Mauricio Sulaimán aclaró que este es un paso importante para el deporte y la innovación con el entretenimiento digital. “Supernova representa una nueva era para el boxeo, conectando a las nuevas generaciones a través de la fusión entre deporte y entretenimiento digital”, finalizaron.

El CMB avaló la pelea de Alana Flores vs Gala Montes (IG/ @supernovaboxing)

Alana Flores le pide a Gala Montes bajar de peso para la pelea de box

“De por sí van a ser 10 kilos de diferencia, estamos hablando de 5 categorías de boxeo. 19 centímetros de diferencia de altura”. Con esta afirmación, Alana Flores expuso públicamente la disparidad física que marcará su próximo enfrentamiento con Gala Montes en el evento Supernova: Orígenes.

La creadora de contenido, en una transmisión en vivo, manifestó su preocupación por lo que considera una falta de cumplimiento de los acuerdos previos, lo que, según sus palabras, la mantiene bajo presión y podría poner en entredicho la realización de la pelea.

Con este nuevo triunfo, Alana Flores consolida su legado en el evento organizado por Ibai Llanos. (Especial)

Según detalló: “Yo peso 52 kilos, mi pelea estaba pactada a que ella llegara a 62 kilos y yo tratara de subir lo que pudiera (…) Mido 1,56, peso 52 kilos. Ella mide 1,75 y pesa 64 kilos (…) lo acordado era que yo subiera a 54 o 55 y que ella bajara a 62, para que hubiera una diferencia entre 8 a 10 kilos”.

La controversia surgió cuando Flores denunció que su contrincante no ha mostrado disposición para reducir más su peso, a pesar de que el acuerdo inicial contemplaba un esfuerzo conjunto para equilibrar las condiciones físicas. Según la creadora de contenido, “la están presionando” para que acepte una diferencia de peso aún mayor, lo que incrementa la tensión entre ambas y pone en evidencia la complejidad de organizar un combate de exhibición entre figuras públicas con trayectorias y contexturas tan dispares.