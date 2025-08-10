Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos

Se espera que la lucha entre ambas ligas nos traiga grandes encuentros. (TW Leagues Cup)

Tras una de las fases de grupos más emocionantes en los últimos años, cuatro equipos de cada liga: MLS y Liga MX, lograron hacerse de los primeros lugares y avanzar a la ronda de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025. Si bien la actividad del Apertura 2025 regresó a la normalidad, ya se dieron a conocer los días y horarios en los que se llevarán a cabo los partidos de eliminación directa.

Con la mente en el pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 (también conocida como Concachampions) y en el premio de más de 1.3 dólares para el campeón, los representantes aztecas deberán organizarse pues tendrán un complicado calendario para este otoño.

Los clubes de cada liga quedaron de la siguiente forma:

Tigres UANL

Toluca

Pachuca

Puebla

MLS

Inter Miami

Orlando City

LA Galaxy

Seattle Sounders

Los dos mejores de cada país buscarán ganar los beneficios que da este torneo. (Credit: Joe Nicholson-Imagn Images)

Cuándo y a qué hora serán los partidos

De manera oficial, la Concacaf emitió horarios, fechas y dónde se transmitirán los duelos decisivos entre los equipos de ambas ligas. Aquí te dejamos toda la información:

El Seattle Sounders se consolidó como el equipo más dominante de la Fase de Grupos al sumar 9 puntos, una cifra que ningún otro conjunto logró igualar en esta edición de la Leagues Cup 2025.

Este rendimiento sobresaliente le permitió asegurarse un lugar privilegiado en los Cuartos de Final, donde enfrentará a Puebla, una de las revelaciones del torneo y representante de la Liga MX que ha superado las expectativas iniciales. El encuentro entre ambos equipos está programado para las 21:00 horas del centro de México en el Lumen Field de Seattle, Washington.

La jornada de Cuartos de Final se abrirá con el duelo entre el Inter de Miami y los Tigres a las 18:00 horas del centro de México en el Chase Stadium de Ft. Lauderdale, Florida. El conjunto dirigido por Guido Pizarro llega tras una Fase de Grupos en la que consiguió dos victorias, lo que refleja su solidez y ambición en el certamen. Por su parte, el equipo de Florida mantiene su invicto, lo que añade un elemento de expectativa al enfrentamiento.

Los universitarios se consolidaron como los mejores de la Liga MX. (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

A continuación, el Toluca FC, actual campeón del fútbol mexicano tras conquistar su título número 11 de Liga MX, buscará reafirmar su hegemonía en el plano internacional. Su compromiso será ante el Orlando City SC a las 19:00 horas del centro de México en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El club mexiquense aspira a dar un golpe de autoridad y demostrar que su éxito local puede trasladarse al escenario continental.

El cierre de la jornada estará a cargo del LA Galaxy y el Pachuca, quienes se medirán a las 21:45 horas del centro de México también en el Dignity Health Sports Park. Este enfrentamiento completa el cuadro de los Cuartos de Final, en el que la rivalidad entre clubes de la MLS y la Liga MX se mantiene como uno de los principales atractivos del torneo.

Para los aficionados que deseen seguir la emoción de estos duelos, todos los partidos de la Leagues Cup 2025 pueden verse en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.