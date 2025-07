Auxiliar de Anselmi revela que Cruz Azul le ofreció quedarse de director técnico: “También he tenido otras posibilidades”

Facundo Oreja reveló que pudo quedarse a dirigir el primer equipo de Cruz Azul tras la salida de Marín Anselmi (REUTERS)

Ya han pasado varios meses desde que Marín Anselmi se fue de Cruz Azul para vivir el sueño de dirigir en Europa, específicamente en el Porto de Portugal, donde ya no es más técnico. Sin embargo, ahora salió a la luz que su auxiliar pudo quedarse al mando de la Máquina cuando él se fue.

Cabe recordar que la salida del argentino fue muy criticada por los aficionados del club, pues el equipo le trajo los refuerzos que pidió y los dejó abandonados en la jornada número 2 del Clausura 2025. Aunque la novela no se quedó ahí, ya que los problemas con la cláusula de rescisión que tenía hizo que los cuestionamientos aumentaran aún más.

Luego de esto, Anselmi no obtuvo los resultados esperados con el cuadro portugués y tras fracasar en la liga, en la Europa League y en el Mundial de Clubes, fue despedido, poniendo así fin por el momento a su aventura en el Viejo Continente.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group A - FC Porto v Al Ahly - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 23, 2025 FC Porto coach Martin Anselmi reacts REUTERS/Susana Vera

Auxiliar de Martín Anselmi pudo quedarse como director técnico de Cruz Azul

En una entrevista para Radio Brisas, Facundo Oreja quien es auxiliar de Martín Anselmi, reveló que cuando se fue el estratega argentino al Porto, Cruz Azul le ofreció quedarse en el primer equipo como director técnico, sin embargo, aseguró que rechazó la propuesta.

“Cuando nosotros nos vamos de Cruz Azul, Iván Alonso, director deportivo, y el presidente (Víctor Velázquez) me ofrecen a mí quedarme con el primer equipo para darle continuidad al proceso de Martín. Yo le digo que no. También he tenido otras posibilidades de otros equipos, también he dicho que no”, declaró Oreja.

Ojeda prefirió seguir al Martín con el Porto, aunque la aventura solamente duro seis escasos meses. Mientras que en aquella ocasión el equipo mexicano decidió quedarse con Vicente Sánchez, quien estaba a cargo de la Sub 21.

Ojeda prefirió seguir al Martín con el Porto (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Vicente Sánchez el gran papel que tuvo tras la salida de Anselmi

La llegada de Vicente a la Máquina no fue bien vista para los aficionados y fue duramente criticada, sin embargo, conforme fueron pasando las jornadas el técnico charrúa se ganó el corazón de los hinchas pues acumuló grandes números.

El uruguayo dirigió 28 partidos, obteniendo 18 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas. Además, logró ganar el trofeo de la Concacaf Champions Cup tras vencer al Vancouver Whitecaps en la gran final, mientras que en la liga se quedó a un paso de obtenerla y fue eliminado por el América.