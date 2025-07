Así se despidió Esteban Arce de Alonso Cabral tras anunciar su salida de Televisa (Archivo)

Alonso Cabral anunció su salida de Televisa, después de una trayectoria de 24 años en Televisa Deportes y, posteriormente en TUDN, el comentarista deportivo puso fin a esa etapa de su carrera en los medios.

En sus redes sociales, compartió que deja la televisora “agradecido” por los 24 años vividos y manifestó su entusiasmo por los nuevos retos profesionales. “Este día ha terminado mi etapa en Televisa Deportes @TUDNMEX @TUDNUSA. Me voy completamente agradecido y ahora muy, muy ilusionado con lo que viene. ¡24 años de imborrables recuerdos que se han pasado rapidísimo! ¡Gracias totales @Televisa @Univision!“, publicó.

Una parte importante de su carrera fue el programa Matutino Express —que posteriormente pasó a llamarse como Expreso de la Mañana—, noticiero de Foro TV conducido por Esteban Arce, con el que trabajó por varios años.

A través de redes sociales, Esteban Arce dedicó unas emotivas palabras a Alonso Cabral, con el que trabajó por casi 15 años. Y es que, la sección deportiva siempre corrió a cargo de Cabral, en todos los cambios que vivió Matutino Express, Arce mantuvo a Cabral como uno de sus conductores.

Por ello, cuando el periodista deportivo anunció su salida de la televisora de Chapultepec le agradeció sus profesionalismo y la amistad que construyeron. Esto fue lo que Esteban Arce le dijo a Alonso Cabral:

"Estimado Alonso Cabral, gracias por tu profesionalismo, compromiso y amistad durante todo este tiempo. Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. ¡Seguimos en contacto!“, publicó en su cuenta de redes sociales.

Por su parte, el analista deportivo agradeció las muestras de cariño, así que respondió al emotivo mensaje: “¡Esteban! No tengo palabras para agradecer todo el apoyo en más de 15 años. Me despido con mucha nostalgia pero con agradecimiento total y feliz por lo vivido.¡No olvides que me toca la tanda del próximo mes!Y como muestra de agradecimiento … ¡'Arriba el Atlante’!“, finalizó.

¿A dónde se va Esteban Arce tras salir de Televisa?

La expectativa apunta a que Alonso Cabral se sume a Tubi, la plataforma de streaming con la que ya ha mantenido colaboraciones previas. A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por su estilo directo en las transmisiones deportivas televisivas, tanto como comentarista como conductor de programas dentro de la división Televisa Deportes.

Su experiencia incluye partidos de la Liga MX, encuentros de la selección mexicana de fútbol y coberturas de competencias internacionales como Juegos Olímpicos, Panamericanos y Fórmula 1.