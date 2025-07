Marc Crosas lanza broma al Escorpión Dorado en plena polémica de infidelidad: “En cada despertada estaba tu sonrisa”

El analista de TUDN es un buen amigo del Escorpión Dorado, pero no dejó pasar la oportunidad de hacerle una burla. (IG Marc Crosas / Escorpión Dorado)

Para los fanáticos del fútbol internacional una de las mejores cosas que dejó el pasado Mundial de Clubes 2025 fue el ‘shippeo’ entre Marc Crosas y la periodista Lola del Carril. Entre bromas, el catalán le dedicó unas palabras a la argentina por la reciente pérdida que tuvo, sin embargo, también aprovechó para hacerle una broma pesada a Álex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, por su reciente polémica de infidelidad.

A través de sus redes sociales, el catalán le dedicó unas palabras a su compañera de transmisiones en la reciente justa quien, de acuerdo con la propia Del Carril, habría perdido a su abuela recientemente para intentar animarla.

No obstante lo que llamó la atención fue todo el discurso que utilizó pues recreó un supuesto audio en donde el Escorpión Dorado se habría dirigido a su amante, la comediante Fabiola Martínez, mientras estaba casado.

En ese sentido, Crosas publicó un video de él junto a Lola con la descripción: “De repente me dio insomnio, me desperté como a la media noche. Me desperté como a las tres de la mañana. Me desperté como a las cinco y en cada despertada, ahí estaba tu sonrisa. Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. ¡@loladelcarril!”.

Con las palabras de un polémico audio, Crosas buscó mostrarle su cariño a la argentina. (TW Marc Crosas)

¿De dónde viene la broma?

En una nueva fase del escándalo que involucra a “El Escorpión Dorado” y la comediante Fabiola Martínez, ella dio detalles y presentó pruebas sobre su relación, que habría ocurrido mientras él aún mantenía una unión con su esposa, Dana Arizu. La conductora difundió fotos, audios, mensajes e incluso reportes de llamadas perdidas para respaldar su versión.

En una entrevista con Adrián Marcelo, Martínez confirmó que su vínculo con Montiel fue más intenso y prolongado de lo que él había reconocido públicamente. Según ella, se vieron en al menos 15 ocasiones en diferentes ciudades: Monterrey, Nueva York y Los Ángeles, donde incluso compartieron cama. “¿A una persona que la viste cuatro veces, tú le puedes decir te amo?”, cuestionó Martínez, en alusión a la narrativa que Montiel había presentado.

Con respecto a los mensajes, mostró un audio atribuido a Montiel en el que él le dice: “Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo”. Añadió otro mensaje de madrugada: “Por mí te escribía toda la noche (…) me desperté como a la medianoche, como a las 3 de la mañana, como a las 5 y así, y en cada despertar ahí estaba tu sonrisa, te amo”. También compartió capturas de llamadas realizadas entre octubre de 2024 y meses posteriores, que según ella evidencian su persistencia .

La conductora confirmó que tuvo un romance con el 'Escorpión Dorado', quien estaba y sigue casado con Danna Arizu. TikTok: @adrianmarcelo100

Martínez subió una sesión fotográfica tomada en Nueva York, misma que admitió tener planeado publicar en febrero, cuando según Montiel, ya estaría divorciado —un argumento que ella descartó—. Además, hizo pública la convivencia del influencer con sus hijas y afirmó que conservó cuatro prendas que él le entregó durante su relación, con la intención de donarlas, advirtiendo que mantendrá las pruebas en reserva si él desacredita los hechos.

Frente a esto, Montiel reaccionó en su canal de YouTube, minimizando el romance como un error del pasado ocurrido en un momento difícil de su matrimonio. Precisó que no habló de ello públicamente porque correspondía exclusivamente a él y su esposa Danna Arizu, y aseguró que ambos actualmente se encuentran en un momento de unión y estabilidad.

La comediante, sin embargo, responsabilizó a Montiel de involucrar a terceros en su respuesta, acusándolo de minimizar no solo su vínculo sino también la experiencia de sus hijas durante la relación: “con las niñas no”, enfatizó, señalando que no permitiría que sus hijas quedaran en medio de una controversia emocional.