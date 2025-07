Maravilla Martínez reacciona a la detención de Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada: “De alguna manera me termina golpeando”

Maravilla Martínez reacciona a la detención de Julio César Chávez Jr. (Imágenes Getty)

Ya ha pasado casi una semana de la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y las opiniones la respecto siguen saliendo.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus redes sociales, el boxeador mexicano cuenta con una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Maravilla Martínez reacciona a la detención de Julio César Chávez JR.

En entrevista con ProBox TV, Maravilla Martínez reaccionó a la detención de Julio César Chávez Jr. y afirmó que le da mucha pena, aunque de alguna manera siente que le termina perjudicando.

“Es una pena enorme, pero son buena gente, la verdad. Y lo que duele también es el entorno boxístico cercano de Chávez que perjudica, termina perjudicando a todos. Quieras o no estoy lejísimos, pero también me termina golpeando, de alguna manera me termina golpeando“, declaró.

Además, explicó que de qué sirve ganarle a una persona involucrada con el narcotráfico, pues esto termina perjudicando o restando mérito.

“De qué me sirve a mí ganarle a una persona que esté involucrada en cosas negativas o en delincuencia o con el narcotráfico, quieras o no termina restando mérito a lo que uno puede hacer, a lo mío, a mí”, finalizó.

Cabe recordar que, Chávez Junior y Sergio Maravilla Martínez se enfrentaron por el campeonato mundial de peso medio del CMB el 15 de septiembre de 2012 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, donde el argentino terminó por imponerse de manera unánime arrebatándole el título al mexicano.

(Photo/Getty Images)

Julio César Chávez Jr. y su regreso al boxeo

El Junior tuvo su regreso a los cuadriláteros el pasado 28 de junio luego de tener una sola pelea en tres años debido a los problemas que tuvo con las adicciones. En su tan ansiado retorno, el sinaloense perdió de manera contundente por decisión unánime ante el también youtuber, Jake Paul.

Chávez Junior comenzó su carrera como un gran prospecto para el boxeo mexicano llegando a enfrentar a Canelo Álvarez, además, también pudo convertirse en campeón del mundo en peso medio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin embargo, los problemas y las polémicas lo fueron alejando del ring poco a poco.

Ahora, ya con 39 años de edad, la incertidumbre sobre su futuro se mantiene, pues se espera que en agosto tenga una audiencia judicial para resolver su estado migratoria. Mientras tanto, el proceso de remoción acelerada continúa bajo supervisión de ICE.