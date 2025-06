“¡Qué no jodan!” Así reaccionó Jorge Pietrasanta sobre la transmisión de Martinoli y el Dr. García en YouTube

El comentarista externó su punto de vista sobre la más reciente polémica entre las dos televisoras más importantes del país. (Captura de pantalla ESPN México)

Pese a que la Selección Mexicana se encuentra participando en uno de los torneos internacionales más importantes del área, en los últimos días lo que ha tomado mayor notoriedad han sido las transmisiones de Christian Martinoli y el Dr. García en Youtube. Este formato ha llamado la atención de fanáticos y hasta de expertos, como Jorge Pietrasanta, quien no dudó en dar su opinión con la incursión de ambos en el internet.

Si bien para muchos fue una sorpresa que el equipo de Azteca Deportes no estuviera presente en el camino del Tri en búsqueda de refrendar su título del ‘Gigantes de la Concacaf’, para sus principales comentaristas fue una buena oportunidad de probar una nueva faceta.

A través del canal de Luis García, personajes como David Medrano, Jorge Campos, Carlos Guerrero y hasta la propia hija del exfutbolista han tenido apariciones narrando los partidos de México, transmisiones que se han vuelto muy populares entre los amantes del fútbol quienes han expresado su apoyo desde esta plataforma.

Hasta el momento, entre los partidos contra República Dominicana y Suriname, en tiempo real han logrado alcanzar más de 250 mil personas que, sumados, rebasan más de medio millón y varios comentarios de aficionados y colegas.

Los comentaristas han analizado y reaccionado en vivo a los juegos de la selección mexicana en la Copa de Oro en YouTube, tras la decisión de TV Azteca de no adquirir los derechos. (Especial / Instagram: @miseleccionmx, @farsantescongloria)

Pietrasanta habla sobre ‘Farsantes con gloria’

La euforia que ha causado la dupla Martinoli-García, más sus invitados, desató diversos comentarios a favor y en contra de este formato adaptado. Entre los que se destacó fue el de Jorge Pietrasanta, analista en ESPN México, quien se mostró crítico a la hora de opinar sobre esta faceta.

Desde su cuenta de X, antes Twitter, fue cuestionado por los seguidores de la selección quienes pidieron su opinión sobre las transmisiones en YouTube y, contrario a lo que muchos pensarían, lo tomó con humor mostrando su apoyo:

“Pues que es una gran idea, muy divertida, ya fueron tres cabrones. Pero si es una mesa plegable, ¡que la cambien! Les han de pagar mucho, ¡que no jodan!”, externó dejando en claro que disfruta del trabajo de ambos.

El éxito de la dupla se ha llevado también las palmas de sus compañeros de profesión. (TW Jorge Pietrasanta)

¿Por qué TV Azteca no transmite la Copa Oro?

Azteca Deportes confirmó que no transmitirá los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 debido a que no adquirió los derechos del torneo. La televisora atribuyó esta decisión a los altos costos implicados, definiéndolos como “absurdos”, y alegó que la selección “ya no está dando para dividir el pastel en dos” por la baja en patrocinadores y audiencia. Aunque anunciaron que mantendrán una cobertura informativa —minuto a minuto, crónicas y reacciones—, los encuentros no se verán en Azteca 7, lo cual generó desconcierto entre los fanáticos de sus transmisiones.

Como alternativa, Martinoli y García optaron por hacer narraciones en vivo mediante YouTube, sin mostrar imágenes oficiales para evitar infracciones legales. En el canal del Dr. García, describen los partidos con su estilo característico, acumulando decenas de miles de espectadores pese a la carencia de señal televisiva. Azteca Deportes, por su parte, ofreció disculpas a sus seguidores y aseguró que estará presente en la Copa Mundial de 2026.

