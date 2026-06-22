México

Para qué sirve poner una rama de romero en tu inodoro una vez a la semana

Una ramita en el tanque del baño puede dar una sensación de limpieza, reducir aromas desagradables y evitar fragancias sintéticas, aunque no sustituye el aseo habitual con productos adecuados

Guardar
Google icon
inodoro
Poner una ramita de romero en el inodoro una vez a la semana se vuelve un remedio casero para mantener el baño con aroma fresco sin productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los remedios caseros que circulan de boca en boca, uno de los más sencillos y curiosos es añadir una rama de romero al inodoro una vez a la semana.

Esta práctica, popular en distintos hogares mexicanos, promete mantener el baño con un aroma fresco y limpio sin recurrir a productos químicos.

Además de sus conocidos usos en la cocina y la herbolaria, el romero se convierte aquí en un aliado inesperado para el ambiente doméstico, gracias a sus propiedades naturales y su simbolismo asociado a la protección y la purificación del hogar.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano con guante amarillo rociando vinagre blanco de una botella transparente sobre una taza de inodoro impecable con brillos.
Esta costumbre común en hogares mexicanos aprovecha el olor herbal de la planta y sus compuestos suaves para mejorar el ambiente de forma sencilla, con un cambio semanal para mantener el efecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de poner una ramita de romero en tu inodoro una vez a la semana

Poner una ramita de romero en el inodoro una vez a la semana tiene beneficios principalmente prácticos y tradicionales. Estos son los más mencionados:

  • Elimina o reduce malos olores: El aroma característico del romero ayuda a neutralizar y disimular los olores desagradables en el baño, funcionando como un ambientador natural.
  • Aporta sensación de frescura: El olor herbal y limpio del romero da una sensación de higiene y frescura en el ambiente.
  • Propiedades antimicrobianas leves: El romero contiene compuestos como el cineol y el alcanfor, que tienen actividad antibacteriana y pueden contribuir, en menor medida, a la limpieza del agua o las superficies donde entra en contacto.
  • Alternativa natural a productos químicos: Usar romero evita el uso excesivo de aromatizantes sintéticos o productos con fragancias artificiales.
  • Significado simbólico: En algunas casas mexicanas se coloca romero en espacios como el baño para “limpiar” la energía o proteger el hogar, según creencias populares.

Estos beneficios son principalmente anecdóticos y no sustituyen la limpieza regular con productos adecuados, pero el romero es una opción sencilla y natural para mejorar el ambiente del baño.

PUBLICIDAD

Polvo de romero, especias naturales, condimento aromático, cocina saludable – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El romero ayuda a eliminar o reducir malos olores en el baño al neutralizar y disimular aromas desagradables como ambientador natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo colocar una rama de romero en el inodoro para ayudar a eliminar malos olores

Para utilizar una rama de romero en el inodoro y ayudar a eliminar malos olores, sigue estos pasos sencillos:

  1. Elige una rama fresca: Corta una ramita de romero, preferentemente fresca para que libere mejor su aroma. También puedes usar romero seco, aunque el olor será menos intenso.
  2. Lávate las manos y limpia la rama: Enjuaga la ramita para quitar polvo o residuos.
  3. Colócala en el tanque del inodoro: Abre la tapa del tanque (la parte trasera donde se almacena el agua antes de cada descarga) y coloca la rama de romero dentro, flotando en el agua o sujetándola en un extremo para que no obstruya los mecanismos.
  4. Cierra la tapa y usa el inodoro de manera habitual: Cada vez que se descarga el agua, el aroma de la rama se dispersa ligeramente en el baño.
  5. Cambia la rama cada semana: Retira la rama anterior y coloca una nueva para mantener el efecto aromático.

Recomendación: Si prefieres, puedes colocar la ramita en una bolsita de tela fina antes de meterla al tanque, para evitar que se deshaga y tape el sistema.

Este método es sencillo, natural y no reemplaza la limpieza regular, pero ayuda a mantener una sensación de frescura en el baño.

Temas Relacionados

romeroinodorolimpiezahogarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 21 de junio: tránsito normal en el Ángel de la Independencia luego de la presencia de aficionados

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 21 de junio: tránsito normal en el Ángel de la Independencia luego de la presencia de aficionados

Así quedó el paradero Universidad tras la remodelación de la Línea 3 del Metro y apertura de la Línea 14 del Trolebús

La Secretaría de Obras entregó las instalaciones del CETRAM Universidad tras las adecuaciones que realizaron para las nuevas rutas de transporte que habrá

Así quedó el paradero Universidad tras la remodelación de la Línea 3 del Metro y apertura de la Línea 14 del Trolebús

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de lluvias, según expertos

La temporada de lluvias dispara el riesgo de enfermedades respiratorias en México

Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de lluvias, según expertos

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados y concedió cuatro meses para la investigación complementaria

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su informe 2025

Miles de rosas y un presunto mensaje familiar: las imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno Día del Padre

Detienen a cuatro hombres con más de 200 dosis droga en la Miguel Hidalgo: estarían ligados a banda de robo de relojes de lujo en la ciudad

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Maca Carriedo sale en defensa de Wendy Guevara tras polémica con Alejandra Bogue: “Dentro de la comunidad también hay diversidad”

Gala Montes sorprende al revelar cuándo haría las paces con Adrián Marcelo: “Adrián, si estás viendo esto…”

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes

Bárbara de Regil revive la pesadilla de los implantes usados: “Me quitó lo podrido”

DEPORTES

Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2

Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2

Gobierno CDMX revela la cantidad que pagó para la transmisión del Mundial en las sedes del Fan Fest

¡Monterrey será una fiesta! Habrá Juego de Estrellas de la LMB y mundial en la misma semana

Cuerpo técnico de Martín Anselmi regresa a Cruz Azul para el Apertura 2026

¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial