Así quedó el paradero Universidad tras la remodelación de la Línea 3 del Metro y apertura de la Línea 14 del Trolebús

El Gobierno de la CDMX concluyó las obras de rehabilitación del Centro de Transferencia Modal Universidad, ubicado en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Las obras de remodelación de la Línea 3 incluyeron la mejora del paradero, así como la conexión con el nuevo servicio de la Línea 14 del Trolebús (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) concluyó con la rehabilitación del paradero Universidad, zona donde recientemente inauguraron la nueva Línea 14 del Trolebús que parte desde el Metro Universidad para llegar a Huipulco, además, pasa por el Estadio Azteca.

Como parte de las obras rumbo al Mundial en la Ciudad de México para mejorar la infraestructura de movilidad en la capital, el Centro de Transferencia Multimodal de Universidad (CETRAM Universidad) fue una de las zonas intervenidas para la reorganización del transporte público de la zona; además, se espera que se construya una Línea del Cablebús próximamente.

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A través de redes sociales, la Secretaría de Obras compartió un video en el que mostró como se encuentran las nuevas condiciones del paradero al exterior de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Así luce el nuevo paradero de Universidad (X/ @SOBSECDMX)

Así luce el paradero Universidad al exterior de la Línea 3 del Metro CDMX

De acuerdo con las imágenes que compartió la Secretaría de Obras, el paradero cuenta con una nueva imagen así como pintura para delimitar el espacio para los autobuses de ruta, así como para la conexión con el nuevo servicio del Trolebús.

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Las escaleras de acceso y salida a la Línea 3 del Metro CDMX fue remodeladas, así como la fachada del STC Metro, también instalaron nuevos topes y marcaron pasos peatonales. Uno de los detalles sobresalientes fue que incluyeron la pintura de murales alusivos a la Copa Mundial 2026.

Esta es la nueva ruta del Trolebús que sale del Metro Universidad

El Gobierno de CDMX inauguró la Línea 14 del Trolebús entre Universidad y el Estadio Azteca sin la presencia de Clara Brugada, en una obra que busca reforzar la conectividad del sur de la capital y preparar un corredor que también atenderá a quienes acudan a eventos masivos, incluidos los partidos del Mundial 2026.

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Las inmediaciones de la estación de la Línea 3 del Metro lucían vacías a horas de que se reestableció el servicio. (Infobae/Especial)

La nueva ruta operará con 19 trolebuses, tuvo una inversión de 444 millones de pesos y prevé una demanda de 120 mil usuarios al día, de acuerdo con las autoridades capitalinas. El proyecto también contempla conexiones futuras con la línea Cero, la Línea 12 adicional del Trolebús y la Línea 3 del Metro.

La ausencia de la jefa de Gobierno se debió a un cambio de agenda de último momento por movilizaciones de la CNTE, por lo que no acudió al acto en el CETRAM Universidad, paradero ubicado a un costado de la Línea 3 del Metro CDMX, según informó Infobae México.

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La ruta fue presentada por autoridades del sector movilidad, con participación de representantes de Servicios de Transportes Eléctricos y de la Secretaría de Movilidad. El nuevo ramal une el paradero Universidad con el Estadio Azteca y con el CETRAM Huipulco.

Una vista de la estación Metro Universidad, que muestra sus instalaciones actualizadas y el flujo diario de personas y vehículos tras la reciente remodelación. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

El recorrido de Huipulco a Universidad toma 33 minutos

La Línea 14 también será identificada como la “Ruta de animales silvestres”. Su trayecto está decorado con imágenes de fauna representativa de la Ciudad de México, entre ellas el teporingo, el falso camaleón, el ticuiche y el tlacuache.

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Martín López Delgado, director general de Servicios de Transportes Eléctricos, indicó que el recorrido de Huipulco a Universidad toma en promedio 33 minutos. Esa operación, explicó el medio, ofrece una alternativa de movilidad eléctrica para estudiantes, usuarios cotidianos y asistentes al ahora llamado Estadio Ciudad de México.

El nuevo servicio fue diseñado para mejorar los traslados en la zona sur de la ciudad. Las autoridades también señalaron que con su puesta en marcha se retiraron vagonetas que antes daban servicio en ese corredor.

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El secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto sostuvo que los conductores de esas unidades serán incorporados al nuevo sistema de trolebuses. La medida acompaña la reorganización del transporte en el tramo que ahora cubrirá la Línea 14.