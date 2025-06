Jaime Munguía se manifiesta luego de dar positivo a la segunda prueba antidopaje: “He dedicado toda mi carrera a hacer las cosas bien”

El día de hoy se dio a conocer que Jaime Munguía dio positivo a la segunda prueba antidopaje (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El día de hoy se dio a conocer que Jaime Munguía dio positivo a la segunda prueba antidopaje que le fue realizada la semana pasada en Utah, Estados Unidos.

Según informó The Ring, la segunda muestra que le realizaron al mexicano arrojó un resultado adverso para el origen exógeno de las testosterona, por lo que ahora, se podría ver su victoria contra Bruno Surace revocada a un “No contest”.

“La muestra B de Jaime Munguía arrojó un resultado adverso para el origen exógeno de las testosterona (testosterona sintética) el viernes, dijeron fuentes a The Ring. Munguía ahora enfrenta la disciplina del BBBofC y podría ver su victoria sobre Bruno Surace revocada a un no contest”, se lee en el comunicado de The Ring.

Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

Jaime Munguía se manifiesta tras dar positivo en la segunda prueba antidoping

Al respecto, Munguía y su equipo salieron a aclarar la situación y afirmaron que permanecen con la misma postura, que la sustancia no se adquirió de forma consiente ni intencional.

“Queremos reiterar que este resultado no cambia nuestra postura: Jaime no ingirió de manera consiente ni intencional ninguna sustancia prohibida. Mantenemos firmemente la convicción de que este resultado fue causado por contaminación y seguimos tomando todas las medidas posibles para identificar su origen”, se lee.

Munguía y su equipo salieron a aclarar la situación (Foto: Facebook- Jaime Munguía)

Además, agregaron que Jaime mantiene su compromiso con la competencia limpia y seguirán trabajando para lograr la totalidad claridad.

“He dedicado toda mi carrera y mi vida a hacer las cosas bien, y esta no es la excepción. Amo el box, y soy el primero en querer aclararlo todo porque el box es mi vida”, se lee.

El comunicado finalizó que Jaime mantiene su compromiso con la competencia limpia y seguirán trabajando para lograr la totalidad claridad. (Foto: Facebook - Jaime Munguía)

Cabe señalar que después de tener 47 peleas como profesional, esta es la primera vez que Jaime da positivo a una prueba antidopaje. Ahora, tendrá que esperar las consecuencias que se dicten en su contra por ingerir la sustancia prohibida.

Jaime Munguía y el castigo que podría recibir por dar positivo a prueba antidopaje

Aún no se sabe qué consecuencias recibirá Munguía por dar positivo a la segunda muestra, sin embargo, el castigo podría ser una multa económica, así como una suspensión para pelear arriba de los cuadriláteros.

La última función del oriundo de Tijuana fue el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde se enfrentó a Bruno Surace en lo que fue su revancha. Aquella velada, luego de 12 asaltos Munguía ganó la batalla por decisión unánime con tarjetas 116-112, 117-111 y 117-111.

Con 28 años de edad, ha podido sumar un récord de 45 victorias (25 por la vía del nocaut), 2 derrotas y ningún empate.