Iván Alonso da detalles sobre el futuro de Kevin Mier en Cruz Azul

Kevin Mier se ha convertido en un elemento importante en Cruz Azul debido a las grandes actuaciones que ha tenido desde su llegada en el Clausura 2024.

Y es que en los últimos días tomó fuerza el rumor de su posible salida para el Viejo Continente, pues distintos medios reportaron que el equipo que dirige Martín Anselmi en Portugal buscaría ficharlo ante la probable salida de Diogo Costa después del Mundial de Clubes.

No es un secreto que Mier se quiera ir a Europa

No es un secreto que el arquero colombiano quiera jugar en Europa, pues el pasado 1 de junio, cuando la Máquina ganó la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, dijo a los medios de comunicación que uno de sus sueños es emigrar al Viejo Continente.

Además, según dio a conocer Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN que cubre a Cruz Azul, durante la fiesta que tuvo el club cementero por ganar la Concacaf, el colombiano tuvo un comportamiento extraño que pareció una despedida.

“Yo creo que lo de Mier puede estar muy fuerte (irse a Europa), por ahí me comentaban que Mier incluso sonó, así me dijeron tal cual, en la fiesta de la Concacaf, que ya sonaba como a despedida muchas veces ya cuando ‘bueno, gracias por todo y que no sé qué‘, que muchos lo sintieron como una despedida”, declaró Esparza Oteo.

Iván Alonso da detalles del futuro de Kevin Mier en Cruz Azul

Este martes durante la presentación de un nuevo patrocinador en Cruz Azul, Iván Alonso aclaró diversas situaciones que vive el club, entre ellas ellas la posible salida de Kevin Mier. Según afirmó el uruguayo, no ha llegado ninguna oferta por el arquero de Colombia.

“Por Kevin Mier no hay nada aún”, declaró el director deportivo.

Mientras tanto, el portero de 25 años de edad continúa concentrado con la Selección de Colombia en las eliminatorias de la Conmebol de cara a la Copa del Mundo 2026, donde disputó el partido contra Argentina el pasado 10 de junio siendo una de las figuras del encuentro gracias a grandes atajadas que tuvo.

La juventud que tiene el canterano de Atlético Nacional y las grandes cualidades que ha mostrado en los últimos meses lo han convertido en un gran prospecto para competir en el futbol de Europa.