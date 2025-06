Nascar Cup Series CDMX: captan a vendedores que habrían rellenado vasos de cerveza con agua sucia

Denuncian a vendedores de cerveza que habrían rellenado vasos con agua sucia (X/ @MXESTADIOS)

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue el escenario que albergó la NASCAR Xfinity Series, los pilotos de stock cars lucieron sus habilidades al volante frente a miles de aficionados que se dieron cita en la histórica pista de la Magdalena Mixihuca, en la Ciudad de México. Pese a las condiciones climáticas, los seguidores de la NASCAR disfrutaron de este evento y de la participación del mexicano Daniel Suárez.

Pero, en medio de la emoción que generó esta competencia estadounidense, algunos aficionados denunciaron una irregularidad que provocó descontento e incluso indignación. A través de redes sociales circuló un video que evidenció actos pocos salubres en al venta de bebidas.

Un video que circuló en internet evidenció que los vendedores de cerveza habría rellenado los vasos con agua sucia, y es que, de acuerdo con la denuncia que se viralizó, captaron cómo actuaron unos vendedores, por lo que desató una ola de críticas por los filtros sanitarios.

Denuncian a vendedores que rellenaron vasos de cerveza con agua

Denuncian a supuestos vendedores de cerveza rellenando vasos con agua sucia (X/ @MXESTADIOS)

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes, una pareja de vendedores de cerveza habrían rellenado algunos vasos con agua sucia. Y, posteriormente, le habrían vertido la bebida alcohólica. En un video que circuló se puede ver que un vendedor introdujo el vaso en el fondo de la hielera como si estuviera rellenándolo con algo, posteriormente vertió la cerveza y se lo dio a su compañera.

En una segunda ocasión, este mismo vendedor tomó un vaso limpio, y antes de vaciar el contenido de la lata de cerveza, metió el vaso en la hielera e hizo el mismo movimiento. La persona que captó esto aseguró que las cervezas estaban rebajadas, por lo que acusaron de rellenarlas con el agua sucia de la hielera.

“GUÁCALA! Captan a vende chelas rellenando con agua puerca los vasos de cerveza.Esto en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la NASCAR”, publicaron en redes.

(X/ @MXESTADIOS)

Daniel Suárez gana la NASCAR Xfinity en CDMX

El piloto mexicano Daniel Suárez enfrentó un fin de semana lleno de emociones encontradas durante la histórica jornada doble de NASCAR en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El sábado logró una victoria histórica en la NASCAR Xfinity Series, pero, el domingo no pudo replicar el éxito y terminó en la posición 19 en la carrera de la NASCAR Cup Series, a más de 52 segundos del ganador.

En la conferencia posterior a la carrera, Daniel Suárez reflexionó sobre su desempeño y explicó que, aunque dio su máximo esfuerzo, la estrategia no fue suficiente para mantenerse entre los primeros lugares.

“Di lo máximo, yo creo que también me ayudó bastante, simplemente tenemos un buen carro para competir entre los primeros 15 posiciones y la estrategia no funcionó”, comentó el piloto sobre el rendimiento de su Chevrolet No. 99.