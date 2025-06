Azteca Deportes revela por qué no transmitirán los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025

Pese al cariño de la gente, para la edición de este 2025 el equipo de Azteca Deportes tendrá que llegar a su público en diferentes maneras. (IG/ @cmartinolimx)

La espera terminó y la Copa Oro 2025 arrancó esta semana, dando inicio a una nueva edición del torneo más importante de la Concacaf a nivel de selecciones. Lo que en ocasiones previas fue una fiesta compartida con millones de televidentes a través de las pantallas de Azteca Deportes, este año marcará un giro inesperado: la casa tradicional de las emociones de la Selección Mexicana no transmitirá los partidos del certamen. Pese a ello, la televisora confirma que mantendrá a su audiencia informada al instante sobre el desempeño del combinado nacional.

El equipo, dirigido por Javier Aguirre, afrontará la fase de grupos contra República Dominicana, Surinam y Costa Rica en el Grupo A. El Tri buscará avanzar a las instancias finales en un calendario que promete duelos intensos y momentos definitorios, aunque esta vez no podrá verse por la señal de Azteca Deportes.

Al inicio, esta noticia generó desconcierto entre los seguidores del equipo azteca y, sobre todo, de los integrantes del grupo de comentaristas, analistas y reporteros del canal quienes se han posicionado como los preferidos de los aficionados pues, aunque tradicionalmente también transmitían el torneo de la Confederación del norte de América, en esta ocasión la pantalla de Azteca 7 no tendrá los partidos de la Selección.

Pese a ser referentes de los eventos deportivos más importantes, este año un problema impedirá que Azteca transmita los partidos del TRI. (Captura de pantalla Azteca Deportes)

¿Qué dijo Azteca?

El anuncio sobre esta controversial decisión lo confirmó la propia televisora, que emitió un mensaje desde sus redes sociales para explicar las razones detrás de la ausencia en pantalla y ser transparentes con sus televidentes:

“En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección, y sobre todo, con su gente”, señalaron. Al detallar el motivo, agregaron: “En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro. No porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos”. El mensaje remarcó el compromiso histórico de la empresa con la audiencia y la importancia de respetar los principios que han guiado su trabajo durante décadas.

La preferencia del público, subraya la televisora, representa una responsabilidad que no toman a la ligera. “Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutar con los mejores. Pero no se preocupen, que en el Mundial 2026, allí vamos a estar”, agregaron, aludiendo a la gran cita del próximo año que reunirá a los mejores equipos del planeta en México, Estados Unidos y Canadá.

Luis García y Christian Martinoli son dos de los más grandes referentes del balompié azteca. (Cortesía TV Azteca)

Aunque la barrera de no poder transmitir los encuentros en vivo supone un cambio para los tradicionales seguidores de Azteca Deportes, la empresa recalcó que continuará la cobertura informativa: “Les llevaremos toda la cobertura informativa sobre el evento, seguimiento de los partidos minuto a minuto, crónicas y reacciones porque sabemos que aunque no podamos tener los juegos, somos del agrado de millones”.

En la edición anterior, la pasión y el drama del torneo quedaron reflejados tanto en la cancha como en las pantallas. Este año, los ojos estarán pendientes, especialmente, del papel de la Selección Mexicana en el torneo pues, en apariencia, los rivales no deberían representar un obstáculo para los tricolor. Cada partido ofrece la oportunidad de ver el progreso del equipo dirigido por Javier Aguirre en su camino al Mundial 2026.

La televisora no se quedó callada tras interrumpir la transmisión de la Selección Mexicana durante más de dos décadas. (TV Azteca Deportes)

¿Se podrá ver el partido en otro lado?

Aunque la transmisión oficial no podrá reproducir los partidos del equipo nacional, la dupla Martinoli-García, con inclusiones de compañeros como David Medrano y Carlos Guerrero, le dieron una buena noticia a sus fans pues sí habrá narraciones en vivo.

Esto lo podrás disfrutar en el canal del Dr. García en YouTube donde podrás escucharlos comentar el encuentro con su singular estilo, pero renovado pues las políticas de la plataforma les permiten mayor libertad.

A las 8 Christian Martinoli y Luis García transmitirán el partido entre México y República Dominicana. Imagen Canal de YouTube de Luis García.