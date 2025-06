Fernando Gago aclara rumores sobre robo de ventiladores tras su salida de Guadalajara

El timonel argentino asumirá su segunda etapa como entrenador en la Liga MX. (Jovani Pérez)

En medio de una ola de rumores que circularon en redes sociales tras su salida de Chivas a finales del 2024, Fernando Gago, nuevo entrenador del Necaxa, decidió hablar claro y sin rodeos. El estratega argentino puso punto final a las versiones que aseguraban que se había llevado ventiladores de la casa en la que vivió durante su estancia en la Perla Tapatía.

Cómo bien se sabe, la manera en que Gago salió de Chivas para firmar con Boca Juniors dejó bastante polémica en la afición y medios mexicanos. En medio de todo el revuelo que se generó, uno de los temas que más dio de que hablar, fue la supuesta desaparición de ventiladores en la casa que rentaba durante su gestión con Guadalajara.

Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Chivas (EFE/ Francisco Guasco)

Aunque la versión no fue confirmada por el club, el rumor creció como pólvora; sin embargo, en su retorno a México para tomar las riendas de los Rayos, Gago compartió su postura sobre tales señalamientos.

Fie a su idiosincrasia, con serenidad, pero con firmeza, en entrevista para Claro Sports el exentrenador del ‘Rebaño Sagrado’ desmintió esas acusaciones y aseguró que no está interesado en responder a especulaciones sin fundamentos.

“Yo no sigo redes sociales, trato de mantenerme al margen siempre de todo. Obviamente hay situaciones que la familia entiende, escucha y sabe, pero hay cosas que es mejor no aclararlas y decirlas por determinados factores que son lógicamente mentira. El que me conoce sabe cómo soy y cómo actué en realidad”, mencionó el timonel argentino.

Fernando Gago en la práctica de Chivas de Guadalajara (@Chivas)

De la mano, el exfutbolista del Real Madrid abundó en la importancia que le suelen dar los medios de comunicación a los rumores, poniendo como ejemplo su reciente confirmación con Necaxa y la nula propagación que existió al respecto.

“Hay algo muy claro, muchas veces se busca información, se dice información mucho antes de que se enteren los protagonistas y esa fue la realidad. Yo desde el miércoles ya era entrenador del Necaxa y nadie dijo nada; muchas veces depende de que tan grande sea la magnitud de la nota, pero yo siempre trato de llevar las cosas con la verdad y hacia adentro”, sentenció el ahora estratega de los Rayos de Necaxa.

El equipo de Eva Longoria confía en que el argentino hará un buen trabajo con los hidrocálidos. (TW Necaxa)

Cabe recordar que, Fernando regresa al futbol mexicano tan solo ocho meses después de haber dejado su puesto con Guadalajara. Si bien, no tuvo un récord negativo en su paso con Boca Juniors, la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores y la derrota en el Clásico ante River Plate le terminó por costar su cargo.