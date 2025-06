Julio César Chávez Jr. revela qué piensa del dopaje positivo de Jaime Munguía: “Eso es para uno que ya está viejo”

Chávez Jr. dio su opinión sobre el positivo en la prueba antidopaje de Jaime Munguía (IG/ @jcchavezjr)

Hace algunas semanas, Jaime Munguía estuvo envuelto en una polémica luego de dar positivo a una prueba antidopaje que le fue realizada durante el campamento previo a su pelea contra Bruno Surace.

Según informó la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), la muestra arrojó la presencia de metabolitos de origen exógeno, sustancia que está prohibida en el boxeo. Ahora, el mexicano tendrá la oportunidad de realizarse una prueba B para demostrar su inocencia y así evitar sanciones.

Esto piensa Julio César Chávez del dopaje positivo de Jaime Munguía

Durante una entrevista con Fight Hub, Julio César Chávez Junior opinó al respecto y aseguró que Munguía tiene mucha testosterona todavía, además, señaló que está mal asesorado y ya no quiso mencionar más debido a que se hizo una prueba igual.

“Es muy mal el tema ese, muy mal. No sé la verdad, y si sé no te voy a poder comentar bien. Creo que a la edad de él uno tiene mucha testosterona todavía, eso es para uno que ya está viejo, no necesita. Munguía está mal asesorado, no sé, hoy me hice una prueba yo así que mejor no voy a decir nada”, declaró el junior.

Por ahora, el hijo de la leyenda continúa su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Jake Paul el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

Jake Paul aseguró que Chávez Jr. destruyó el legado de Julio César Chávez (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Jaime Munguía espera nuevo resultado tras realizarse la prueba B

Mientras tanto, para dar seguimiento con VADA al resultado adverso de mayo, Jaime Munguía y su promotor Fernando Beltrán, estuvieron presentes el pasado 10 de junio en Utah para la apertura de la prueba B, por lo que se espera que en los próximos días haya noticias al respecto.

Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

Cabe recordar que luego de que se diera a conocer el resultado de la primera prueba, el pugilista tijuanense salió a aclarar la situación, afirmando que siempre ha sido un atleta limpio y que confía en que el segundo análisis será a su favor.

“A lo largo de mi carrera en el boxeo me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso”, publicó.

Munguía de 28 años, ha podido sumar un récord de 45 peleas ganadas, de las cuales 25 han sido por la vía del nocaut, 2 derrotas y ningún empate.