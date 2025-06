Pelea de José Ramón Fernández contra Faitelson pudo evitarse, reveló Sergio Dipp de ESPN; ¿por qué no la detuvo?

José Ramón Fernández y Faitelson protagonizaron fuerte discusión en redes que pudo ser evitada (Fotos: Youtube/Hora Cero ESPN)

José Ramón Fernández sostuvo una fuerte discusión con David Faitelson y en aquella ocasión, el experimentado periodista llamó “sicario” al ex comentarista de ESPN, pero, Faitelson respondió y acusó a Joserra de tener problemas de adicciones que lo alejaron de TV Azteca.

Esas confesiones conmocionaron al periodismo deportivo en México y a los fans, pues ambos son figuras reconocidas del medio, además, José Ramón Fernández creció a toda una generación de comentaristas y narradores deportivos, entre ellos Faitelson.

En días recientes, Sergio Depp, conductor de ESPN, confesó que él pudo haber evitado esta discusión que provocó ataques personales a José Ramón, además de la pérdida de credibilidad de Faitelson. Aseguró que tuvo en su poder la posibilidad de frenar los señalamientos entre ambos periodistas, pero no lo hizo.

Así fue el momento en el que José Ramón Fernández llamó "sicario" a David Faitelson, lo que desató una posterior discusión en redes sociales. Crédito X/ @fantasmasuarez //ESPN

¿Por qué Sergio Dipp no detuvo la discusión de José Ramón Fernández con David Faitelson?

En una entrevista para el podcast Creativo #551 con Roberto Martínez, el conductor deportivo confesó que desde el inicio tuvo el presentimiento que los señalamientos de José Ramón podrían traerle problemas.

“A mí me pesó mucho , porque además de que los admiro y los respeto. Hay una parte donde me arrepiento, yo sé que yo pude haber parado muy rápido ese tema. Yo era el conductor, a la primera José Ramón llamó a David como lo llamó, yo sé que como conductor del programa pude haber dicho ‘bueno, por otra parte, a lo que venimos, qué pasar en el Pachuca vs América’ y ya”, confesó Dipp.

Argumentó que cuando Joserra soltó la frase de “sicario”, se atrevió a preguntar si se trataba de Faitelson, pero, lo hizo porque no quería quedarse callado en un momento tensó y pensó que esto pasaría desapercibido entre la audiencia.

Faitelson reveló que José Ramón Fernández sintió "celos profesionales" (Captura ESPN Deportes)

“Hubo una parte de mí que me sorprendió y luego fue como un ‘ok, lo voy a dejar pasar, sino lo hago más grande’, ojalá pase desapercibido […] son dos leyendas, yo la vi, la primera vez que lo mencionó dije ‘lo voy a dejar pasar’ y cuando lo volvió a decir, lo primero que pensé fue ‘aquí hay algo’ y también ¿quién soy yo para ponerle el alto a José Ramón Fernández? estaba preocupado que le hubieran calentado la cabeza", sentenció.

Luego de todo el escándalo que se desató en redes sociales, Sergio Dipp se arrepintió de no haber frenado a José Ramón Fernández. “Llegué al día siguiente a buscarlo a darle la mano, darle un abrazo y decirle: ‘José Ramón ¿cómo estás? ¿estás bien? te quiero explicar cómo lo viví yo. Le dije: ‘Tú eres José Ramón Fernández ¿Quién soy yo para detenerte ahí?’ “, compartió.

La razón por la que no detuvo a Joserra cuando se lanzó contra Faitelson fue por el respeto que le tiene al experimentado periodista, lo consideró como un gran referente del medio y no se atrevió a desviarle el tema.

David Faitelson señala problemas de adicción de José Ramón Fernández. (X/David Faitelson)

“Te quise tirar un salvavidas ‘José Ramón esa palabra es muy fuerte’ yo pensé que iba a cambiar esa palabra por otra, y se iba a hacer más chiquito, no pasó. Me arrepiento de no haberlo detenido, pero, es que nunca pensé que se iba a salir de control como se salió, son aprendizajes", sentenció.

Por último, describió ese momento como un “fuego cruzado” de declaraciones, por lo que espera que esa situación quede en el olvido. “Un fuego cruzado muy incómodo porque los admiro y los respeto y que lo único que yo desearía es que ya no se hiciera más grande y que no pase de ahí. Nunca era mi intensión que se saliera de control como se salió”, finalizó.