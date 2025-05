Oscar de la Hoya responsabiliza a Eddy Reynoso por los casos de dopaje: “Debería de estar al tanto de eso”

Oscar de la Hoya responsabiliza a Eddy Reynoso sobre los dopajes de sus peleadores (Crédito | Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El jueves pasado Jaime Munguía dio positivo a una prueba de antidopaje, misma que fue realizada el 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita antes de su pelea contra el francés Bruno Surace. Según informó la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), el boxeador mexicano mostró la presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno, sustancia que está prohibida en el boxeo.

Ahora, el pugilista nacido en Tijuana tendrá hasta 10 días para solicitar el análisis de su muestra B, para salir negativo y evitar sanciones.

Oscar de la Hoya responsabiliza a Eddy Reynoso

Respecto a este caso y en entrevista con Fight Hype, Golden Boy aseguró que el entrenador debería de supervisar al boxeador.

“Bueno, digo, mi perspectiva es, ¿Quién es su entrenador?, si hay cuatro peleadores que están dando positivo por cualquier droga, bueno, ¿Quién es el entrenador?, porque el entrenador debería supervisar eso”, declaró el promotor.

Además, hizo énfasis en que el entrenador debería de estar al tanto, ya sea con un nutricionista o con un médico.

“El entrenador debería estar al tanto de eso, ya sabes, ya sea que tengan un nutricionista, que tengan un doctor, pero el entrenador está a cargo, así que no sé, tal vez deberían hablar con él”, finalizó.

Bruno Surace reacciona a la prueba positiva de antidopaje de Jaime Munguía (Crédito - REUTERS)

Cabe recordar que no es la primera vez que Eddy Reynoso y el Canelo Team enfrentan este tipo de problemas antidopaje, pues a estos casos se suman el de Óscar Valdez en 2021, Rey Martínez en 2023 y el propio Saúl Álvarez en 2018.

Jaime Munguía habla sobre el caso

Por su parte, Munguía salió a aclarar la situación diciendo que le sorprendió el resultado de la muestra, sin embargo, aseveró que siempre ha sido un atleta limpio y que confía en que el segundo análisis será a su favor.

A través de sus redes sociales publicó un comunicado donde señaló que está dispuesto a someterse a cualquier otra prueba.

“A lo largo de mi carrera en el boxeo me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso. Y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba retroactiva, presente y futura para demostrar que siempre he sido un atleta limpio” se lee en parte del comunicado.

Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

El tijuanense se enfrentó a Surace el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde logró ganar por decisión unánime en una cartelera en la que estuvo Canelo Álvarez. Con esto, Jaime tuvo su revancha tras haber perdido con el francés a finales del año pasado por nocaut en el Estadio Caliente de Tijuana.