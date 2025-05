Mariana Arceo acusa corrupción de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno: “Mi deporte se está viniendo abajo”

La olímpica Mariana Arceo expuso en video los abusos dentro de la Federación de Pentatlón Moderno, señalando represalias y omisiones que han dañado la carrera de varios atletas mexicanos. (Instagram / @marianaarceogutierrez1)

La Delegación Mexicana de Pentatlón Moderno no tuvo representación en la Copa del Mundo de la UIPM 2025 celebrada en Bulgaria del 6 al 11 de mayo. Aunque en redes sociales se acusó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de recortar apoyos, la atleta olímpica Mariana Arceo aclaró que la ausencia fue responsabilidad de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM), la cual arrastra problemas financieros y legales desde hace años.

En un video difundido en sus redes sociales, Mariana Arceo denunció la falta de rendición de cuentas por parte de la FMPM y defendió el papel de la Conade.

“Sé que ningún deportista se atreve a hablar con tanta verdad por miedo a represalias, pero mi deporte se está viniendo abajo y me veo en la necesidad de hacerlo. En los últimos días han salido notas en Proceso que son falsas. El año pasado esa revista me difamó a mí y a mi equipo pero hoy está difamando a la familia del pentatlón moderno y a los aficionados al deporte en México, diciendo que la Conade no quiere apoyar a pentatletas para salir a competir internacionalmente. Esa noticia es completamente falsa y no sé quién esté pagando para hacer este contenido”, declaró.

La atleta jalisciense de 31 años explicó que sí ha existido apoyo por parte del organismo dirigido por Rommel Pacheco.

“Puedo decir que no hay investigación previa, como atleta he tenido acercamiento directamente con Conade y tengo apoyo y disposición para poder participar en el proceso hacia los próximos Juegos Olímpicos. Sé que varios compañeros de mi disciplina y otras disciplinas que están bajo una federación deudora han tenido el acercamiento y estas inquietudes y se nos ayuda siempre y cuando no salgamos de reglas de operación, están haciendo un esfuerzo enorme para que pueda salir recursos directa o indirectamente a los atletas, en esta ocasión es a reembolso, sé que es difícil costearlo de esta forma y muchos prefieren no salir de viaje”, explicó.

Arceo denunció que la FMPM no ha podido comprobar millones de pesos desde 2015.

“La Federación de Pentatlón Moderno, como otras, debe millones de pesos. Debe millones desde el 2015 que no ha podido comprobar. Tan grande es el problema de esa federación que sus cuentas están congeladas por Hacienda (SHCP), un compañero realizó una transferencia a dicha Federación hace no mucho y ese dinero se perdió y duró un año sin salir a competir por eso y no es justo que atletas deban pagar por una situación así que ocurre por federaciones que no comprueban sus recursos, nuestra federación no es transparente”, afirmó.

Además, denunció a Víctor ‘N’, exdirector técnico de la FMPM, por múltiples cargos de abuso sexual.

“Hay un trasfondo de todo eso: el director técnico, quien funge con dos cargos y su atleta era mi competencia directa para Juegos Olímpicos y no es justo, ahora tiene a muchos otros atletas. Víctor ‘N’ tiene muchos cargos por abuso sexual incluida yo. Lo único que pido es que el pentatlón tenga las cosas claras, pero en 2017 alcé la voz, en 2017 cuando viví acoso por parte de dos entrenadores en el extranjero y se me suspendió un año diciendo que llegué borracha a una competencia y fue una represalia, es difícil decir este tipo de cosas pero es la verdad. Esperemos que se compruebe y los atletas podamos tener procesos claros y transparentes”, finalizó.

