Este fue el evento en EEUU al que Majo Aguilar rechazó asistir por cantar en la pelea del Canelo Álvarez

El mismo Canelo Álvarez confirmó que Majo Aguilar cantará el himno nacional de México.

La cantante mexicana Majo Aguilar se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de cancelar su participación en un evento musical en Estados Unidos para poder asistir a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, donde será la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano desde el cuadrilátero en Arabia Saudita.

A pocas horas de que Canelo suba al ring para enfrentar al cubano William Scull, la intérprete fue confirmada como la voz oficial del himno patrio en uno de los eventos deportivos más esperados del año. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por algunos seguidores, especialmente aquellos que esperaban verla este viernes 2 de mayo de 2025 en el festival Viva La Fiesta en Odessa, Texas, donde tenía programada una presentación.

La influencer Chamonic denunció que la artista decidió no presentarse en el festival Viva La Fiesta en Odessa, para priorizar su aparición en el evento del boxeador tapatío.

La controversia fue encendida por la conocida influencer de espectáculos Chamonic, quien reveló en sus redes sociales que la cancelación se debió al viaje de Aguilar a Arabia Saudita para ensayar y coordinar su actuación con la producción del combate. “Obvio no estará porque entonará el himno en la pelea de Canelo en Arabia Saudita”, afirmó la creadora de contenido.

Pero más allá de la noticia, Chamonic también criticó el proceder de la artista: “No sé si sea su forma de trabajar o el equipo no ayuda con esto y les gusta quedar mal o cancelar a última hora. Eso es antiprofesional”, escribió. “Se va a donde le conviene, pero no está bien, si ya se comprometió debe cumplir. La gente paga un boleto para verla y algunos viajan y planean para que salgan con el cuento de que no se presentará”, sentenció.

La molestia entre los fans no se hizo esperar, y en redes sociales varias personas se sumaron al descontento. Esta no sería la primera vez que Majo Aguilar cancela un evento previamente confirmado, lo que ha comenzado a afectar su imagen entre el público.

Canelo Álvarez y William Scull llegan luego de ganar sus últimas peleas (Crédito: REUTERS)

La pelea entre Canelo Álvarez y William Scull está prevista para iniciar aproximadamente a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), es decir, a las 6:00 am del 4 de mayo en Arabia Saudita. El evento será transmitido a nivel global únicamente por la plataforma DAZN, con un costo de 59.99 dólares en Estados Unidos. En México, al momento, la función no aparece en el catálogo oficial de la aplicación, generando incertidumbre entre los aficionados.

Mientras Canelo busca consolidarse como campeón indiscutido, la polémica gira en torno a Majo Aguilar, quien deberá demostrar que su actuación en el himno nacional vale la pena el sacrificio de un compromiso previo con su público.