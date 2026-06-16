Fiscalía de Michoacán rescata a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo

Agentes de la Policía Michoacán y Guardia Civil Michoacán rescatan a adolescentes engañados con falsas ofertas de trabajo por el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha rescatado a siete adolescentes que habían sido reclutados por el crimen organizado mediante falsas ofertas de trabajo y trasladarse a la entidad.

Carlos Torres Piña, fiscal general, informó este martes en conferencia de prensa que el crimen organizado ha reclutado a adolescentes del municipio de Uruapan, el Estado de México, Jalisco y Nayarit mediante ofertas de empleo difundidas en redes sociales e internet.

PUBLICIDAD

Respecto a lo que provoca que los adolescentes sean enganchados, el fiscal advirtió que se trata de un tema complejo debido a que la mayoría de los rescatados refirieron en las entrevistas que fueron reclutados para presuntamente trabajar en el corte de limón.

“Ya dentro de las indagaciones, pues no es así”, señaló el fiscal. “Son otras las intenciones de los grupos delincuenciales, quienes desean que se sumen a sus filas en diferentes tareas para delinquir.”

PUBLICIDAD

Dos detenidos por trata de personas tras el rescate de menores de Jalisco y Uruapan

Foto: Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía logró la detención de dos hombres y su posterior vinculación a proceso por trata de personas. Ambos son señalados como responsables del traslado de una menor de edad originaria de Jalisco y de dos adolescentes de la región de Uruapan hacia zonas controladas por el crimen organizado en Michoacán.

En el caso de la joven de Jalisco, fue interceptada cuando la llevaban hacia Aguililla a bordo de un taxi por aplicación. Las autoridades detuvieron también al conductor de la plataforma de transporte que se utilizó para su traslado.

PUBLICIDAD

Los casos: siete adolescentes rescatados en distintos puntos del estado

Los dos primeros rescates corresponden a adolescentes originarios de Uruapan, reclutados a través de convocatorias difundidas por internet y mediante enlaces que operan en ciertas zonas del estado.

Una menor del Estado de México fue localizada en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán. Torres Piña destacó que en este caso no existió coordinación institucional previa con las autoridades mexiquenses, sino que fue la familia quienes contactaron directamente a la Fiscalía de Michoacán.

PUBLICIDAD

“Nos buscaron la familia y posteriormente la fiscalía respectiva del Estado de México, pero actuamos rápidamente y afortunadamente se logró rescatar a esta jovencita”, explicó Torres Piña.

El cuarto caso involucra a la menor de Jalisco, enganchada por organizaciones delincuenciales y trasladada hacia Aguililla antes de ser rescatada.

Foto: Fiscalía de Michoacán

Los tres jóvenes de Nayarit completan el grupo de siete, quienes fueron rescatados por la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la zona de Apatzingán, tras una alerta girada desde ese estado.

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que su ubicación se dio debido a que uno de ellos logró contactar a un familiar desde un dispositivo móvil ajeno, lo que permitió su geolocalización y el rescate del grupo. Los tres fueron trasladados de regreso a su estado natal.

El anzuelo: empleos bien pagados y, en algunos casos, alistamiento voluntario

Torres Piña detalló que uno de los métodos de enganche que la Fiscalía Estatal ha identificado a partir de las entrevistas con los adolescentes rescatados es la oferta de trabajo con salarios elevados. “Les ofrecen una fuente laboral, les proponen salarios altos y ya cuando están acá resulta que la función es otra”, explicó.

PUBLICIDAD

No obstante, el fiscal reconoció que no todos los casos responden al mismo patrón. Hay jóvenes que, según sus propias declaraciones en las entrevistas, quieren enlistarse de forma voluntaria en las filas del crimen organizado.

Foto: Fiscalía de Michoacán

Torres Piña citó un caso que consideró revelador: una menor cuyas conversaciones fueron compartidas con la Fiscalía declaró que, independientemente de que su padre hubiera ido a buscarla, ella tenía intención de regresar. “Es un tema complejo”, reconoció el fiscal.

PUBLICIDAD

Actualmente, la Fiscalía lleva 32 carpetas de investigación contra jóvenes que ya fueron incorporados a las filas del crimen organizado. Los delitos van desde homicidio y portación de armas de fuego hasta trasiego de droga.

De ese total, 8 adolescentes ya se encuentran en internamiento en la instancia estatal para menores, mientras que 10 están en la etapa de judicialización y 14 siguen en fase de investigación.

PUBLICIDAD

Piden prevención en escuelas y mediante medios de comunicación

Torres Piña apeló a los medios de comunicación para que contribuyan a difundir alertas, especialmente entre estudiantes de secundaria y preparatoria. Señaló que los adolescentes son vulnerables por encontrarse en una etapa en la que aún no consolidan su criterio sobre lo que buscan o pretenden. “Es muy fácil engancharlos”, afirmó.

La Fiscalía trabaja en coordinación con áreas educativas y con la Secretaría de Seguridad Pública a través del programa Desconéctate-Reconéctate, que aborda de forma preventiva los riesgos del uso de redes sociales, incluidos los secuestros virtuales, el robo de identidad y las convocatorias de reclutamiento.

“Creo que todos podemos contribuir con nuestro granito de arena para disminuir, para evitar que sean presa fácil de la delincuencia organizada”, expresó Torres Piña.