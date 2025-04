Cibernético asegura que Penta Zero Miedo no superará a Rey Mysterio en WWE: “Él fue especial y triunfó entre ‘monstruos’

Ciber afirmó que Rey Mysterio marcó un antes y un después en la lucha libre, y que su legado es único por haber destacado en una era dominada por luchadores de gran tamaño. (Ilustración: Jovani Pérez)

Durante una entrevista con el tiktoker conocido como El Potro de Acero, el luchador Cibernético fue cuestionado sobre si Penta Zero Miedo podría alcanzar el mismo nivel de trascendencia que Rey Mysterio dentro de WWE. Su respuesta fue clara: “no, y no porque Penta no tenga calidad, sino porque Rey Mysterio fue un fenómeno único en su época”.

“No, y no porque no sea tan bueno como Rey Mysterio, simplemente porque cada quien tuvo su época. Entonces, Mysterio fue un caso muy especial, fue un fenómeno porque él entró en WWE cuando había puros monstruos. Yo creo que el más jodido, el más flaco era como yo”, explicó el veterano luchador.

Penta y Rey Mysterio se estrechan la mano antes de iniciar el Royal Rumble masculino. (Cortesía: WWE)

Cibernético, reconocido como una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana, contextualizó la dificultad que enfrentó Rey Mysterio al ingresar a WWE a mediados de los años 2000. Mencionó que, pese a su baja estatura y complexión delgada, el oriundo de San Diego logró brillar en una empresa que por años privilegió a los luchadores de gran tamaño.

“O sea, yo que soy de los luchadores más altos en México. Y Rey Mysterio, que un tipo chaparrito de 1.60 metros, delgadito, que después se puso más mamadito y empieza a hacer unos lances, y lo mejor es que él luchaba con todos. No solamente con uno, eso hizo que fuera novedoso en WWE”, expresó Cibernético.

El “Main Man de la Lucha Libre” añadió que si bien otros luchadores han intentado igualar el legado de Mysterio, su impacto ya quedó marcado en la historia. “Lo han querido igual, pero él porque ya fue, él marcó un antes y un después”, afirmó.

Triple H ha dicho en miles de ocaciones que los fans mexicanos son los más fieles en WWE. (Especial)

Rey Mysterio es ampliamente reconocido por ser uno de los luchadores más exitosos y queridos en la historia de WWE. Su palmarés incluye dos campeonatos mundiales de peso pesado, un título de la WWE, tres campeonatos de los Estados Unidos, dos campeonatos Intercontinentales, cinco campeonatos en pareja y tres títulos de peso crucero. Además, ganó el Royal Rumble en 2006, año en el que también conquistó el campeonato mundial en WrestleMania 22. En 2023, fue inducido al Salón de la Fama de WWE, consolidando así su legado.

El Main Man destacó que cuando el enmascarado del 619 llegó muchos monstruos como John Cena, Batista, Triple H, Shawn Michaels, Edge, entre otros más. Crédito: TikTok / El Potro de Acero

Penta El Zero M, por su parte, ha tenido una destacada carrera en empresas como Lucha Underground, Impact Wrestling, AEW y otras promotoras internacionales, reciéntemente WWE.