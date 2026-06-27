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Panamá vs Inglaterra: Thomas Christiansen asegura estar orgulloso de su equipo pese a quedar eliminados del Mundial 2026

El plantel aspira a finalizar su participación reafirmando el carácter y las sensaciones positivas que mostró en los encuentros previos

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Pese a los malos resultados, el entrenador asegura que fue una buena experiencia. (REUTERS/Thomas Mukoya)
Pese a los malos resultados, el entrenador asegura que fue una buena experiencia. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Panamá cierra el Mundial este sábado ante Inglaterra en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya sin opciones de avanzar, pero con la intención de despedirse con una buena presentación.

La Selección Mayor de Panamá disputará su último partido del Grupo L en el New Jersey Stadium, sede que también albergará la final del torneo. El equipo llega tras caer 1-0 ante Ghana y Croacia, en partidos en los que, de acuerdo con su entrenador, mostró orden, personalidad y capacidad para competir.

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El entrenador Thomas Christiansen habló este viernes en rueda de prensa, en la previa del duelo, y defendió el desempeño de sus jugadores a lo largo del torneo. El seleccionador dijo que el objetivo es competir de la misma forma frente al líder del grupo.

“Me siento orgulloso de cómo hemos competido en este Mundial, es un Panamá muy reconocible, que tiene las cosas claras, que tiene ese compromiso, ese coraje, esa personalidad, y que puede mirarse a la cara con cualquier selección”, expresó Christiansen.

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Los canaleros no pudieron obtener puntos en sus dos primeros partidos. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Los canaleros no pudieron obtener puntos en sus dos primeros partidos. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Panamá llega sin margen de clasificación

Panamá afronta su cierre en la fase de grupos después de perder por la mínima diferencia en sus dos primeros encuentros. Frente a Ghana y Croacia, el equipo dejó buenas sensaciones futbolísticas, aunque la falta de eficacia en los últimos metros marcó la diferencia.

Christiansen también recordó la meta que el plantel se trazó desde el inicio de la preparación mundialista. El técnico sostuvo que la intención fue dejar al país lo más alto posible en lo futbolístico y proyectar una imagen positiva.

Nuestro objetivo, antes de empezar el Mundial, era hacerlo lo mejor posible y dejar a Panamá lo más alto posible futbolísticamente. Queríamos dar una buena imagen al mundo y mañana intentaremos terminar de la mejor manera para que esa imagen siga siendo positiva”.

Los centroamericanos no pudieron marcar ningún gol en este torneo. (AP Foto/Sam Balkansky)
Los centroamericanos no pudieron marcar ningún gol en este torneo. (AP Foto/Sam Balkansky)

El reto ante el líder del Grupo L

Del otro lado estará una Inglaterra que encabeza el Grupo L con cuatro puntos. El conjunto inglés abrió su participación con un triunfo de 4-2 sobre Croacia y después empató sin goles ante Ghana.

El técnico hispano-danés reconoció el potencial del rival, al que consideró quizá el más fuerte del sector. Aun así, dejó claro que Panamá mantendrá la propuesta que ha mostrado durante la competencia.

“Es verdad que Inglaterra quizás sea el equipo más fuerte de este grupo, pero nuestro objetivo es competir igual que hicimos contra Ghana y contra Croacia. Si hay que añadir algo más de las fortalezas de Inglaterra, sabemos el potencial que tienen, el buen lanzador que es Declan Rice, aunque no sabemos si va a jugar o no. Tienen futbolistas de muchísimo nivel y unos automatismos muy trabajados, así que tendremos que estar muy preparados”, indicó.

Panamá estuvo en uno de los grupos más complicados del Mundial 2025. (Credit: John E. Sokolowski)
Panamá estuvo en uno de los grupos más complicados del Mundial 2025. (Credit: John E. Sokolowski)

La mejora pendiente en ataque

Entre los aspectos a corregir, Christiansen señaló la definición en el último tercio del campo. El entrenador dijo que su equipo ha generado y combinado bien, pero le ha faltado mayor claridad en esa zona.

“Tenemos que mejorar un poco más en el aspecto ofensivo. Hemos generado, hemos combinado muy bien; quizás en el último tercio nos ha faltado un poco más de claridad, pero tenemos el partido de mañana para demostrar que somos un buen equipo”.

El balance que dejó el torneo

Christiansen también valoró lo que representa esta participación para el futbol panameño. El técnico subrayó la experiencia de haber llevado a Panamá a una segunda Copa del Mundo y admitió que los resultados dejaron un sabor amargo.

“La experiencia en este Mundial ha sido increíble. Es mi primer Mundial como seleccionador y haber clasificado a Panamá para una segunda Copa del Mundo me llena de orgullo. Es cierto que queda un sabor amargo porque hemos competido bien, pero los resultados no nos acompañaron”.

Panamá buscará despedirse del torneo ante uno de los favoritos del certamen. Lo hará en un estadio histórico y con la intención de cerrar su participación con una actuación que confirme las sensaciones que dejó en sus primeros dos partidos.

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