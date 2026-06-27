Familia de periodista Roxana Guzmán asegura que autoridades no les han confirmado su localización

Roxana Guzmán fue secuestrada el pasado 2 de junio.

Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, informó por medio de un comunicado compartido en su cuenta de Facebook, que las autoridades no le han informado a ella, ni a nadie de su familia, que la comunicadora fue localizada.

Dicho comunicado, compartido en redes sociales el pasado viernes, se dio a conocer luego de que se supiera de la detención de José “N”, alias “Delta 7”, identificado como uno de los presuntos autores de la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán.

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En el mensaje, se señaló que sabía de la detención de los presuntos implicados, sin embargo, esperaban que las autoridades “hagan su trabajo y no vamos a interferir en nada”.

También se señaló que se seguía con la firme esperanza de que Roxana fuera localizada y que confiaban en que las autoridades harán su trabajo. Además, la madre de la comunicadora explicó que la familia se mantenía en constante comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR), así como con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

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“Es por ello que pedimos de manera muy atenta y respetuosa, a reporteros y medios de comunicación que sean responsables a la hora de informar, para que no nos afecten como familia, recordando que Roxana tiene una madre, padre, hermanos e hijos”, concluyó el comunicado, que fue adjudicado a la Familia Guzmán Ramírez.

(Facebook)

Detienen a Delta 7, implicado en secuestro de la comunicadora

Cabe destacar que el pasado viernes, se informó sobre la detención de José Del Carmen Cadena Escayola, alias“Delta 7″, presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, en Coatzacoalcos, por su posible participación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

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La captura fue resultado de semanas de operaciones de inteligencia naval coordinadas entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado señaló a Infobae México que Delta 7 tuvo participación en activa en el secuestro de la periodista. Su detención representa el primer avance concreto en la investigación después de 23 días de búsqueda ininterrumpida.

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También se dio a conocer, de manera extraoficial, que se había localizado un cuerpo, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que este pertenezca a la comunicadora, quien es directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Secuestro de Roxana Guzmán

El pasado 2 de junio, alrededor de las 6 de la mañana, hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicidio de Roxana Guzmán, ubicado en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Nanchital. La periodista grabó parte de la irrupción con su celular, en donde se ve que los sujetos, vestidos de negro, golpeaban la puerta con un marro mientras portaban armas largas.

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José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7″ y presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido en Coatzacoalcos. Crédito: Especial

El hermano de Roxana, dentro del domicilio, les pidió que se detuvieran y les señaló que había un bebé dentro del hogar. En ese momento, uno de los hombres le apuntó con su arma. Tras esto, lograron abrir la puerta y someter a los presentes, para luego llevarse a la comunicadora. El primer hombre en entrar, se observa, toma el celular con el que graban y se corta el video.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) abrió una carpeta de investigación desde ese mismo día. El operativo de búsqueda reunió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial.

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La Marina encabezó las labores de localización desde el inicio del caso. La institución articuló inteligencia con la CONASE, la FGE y diversas corporaciones estatales y federales durante las semanas que siguieron al secuestro.

Fuentes de seguridad señalan que Delta 7 participó de forma activa en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora. Su detención en Coatzacoalcos representó el primer avance concreto en la investigación tras 23 días de búsqueda.

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