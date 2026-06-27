¡Imparable! Kenia Lechuga gana su segundo oro en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

La mexicana se ha convertido en la reina de los remos en todo el mundo. (X/ @COM_Mexico)

La etapa III de Lucerna dejó a Kenia Lechuga con una nueva medalla de oro en la prueba LW1x, scull individual ligero femenil, tras imponerse con un tiempo de 07:35.32 minutos en la Final A.

La remera mexicana sumó así su segunda victoria en el serial de la Copa del Mundo de remo, luego del triunfo que logró en Sevilla durante la primera etapa.

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La neerlandesa Femke van de Vliet se quedó con la plata al registrar 07:41.92 minutos, mientras la irlandesa Isobel Clements terminó en el tercer sitio con 07:42.55.

Lechuga impuso un ritmo imbatible para llevarse otra medalla de oro en la prueba individual femenina de scull ligero.

Kenia Lechuga, tres veces olímpica, cumplió 32 años un día antes de esta victoria. En 2023 hizo historia al convertirse en la primera mexicana en ganar una medalla en un Campeonato Mundial de remo de categoría senior.

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Además, ganó bronce en el Mundial de Shanghái 2025 y logró otro oro en la final de single scull peso ligero en la Copa del Mundo de Remo 2025, que se realizó en Varese, Italia.

La mexicana se posiciona como una de las mejores representantes de la disciplina en todo el mundo. (REUTERS/Molly Darlington)

La medalla en España que catapultó a la mexicana

En lo que va de este 2026, la remera mexicana Kenia Lechuga no solo ha ganado una, sino dos medallas de oro en el serial de la Copa del Mundo de Remo, consolidándose en la élite internacional de su disciplina.

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Aquí tienes el resumen real de sus grandes hazañas de este año:

1. El Oro en Sevilla, España (Mayo 2026)

Aunque mencionabas Valencia, el primer gran impacto dorado de Kenia este año ocurrió en Sevilla, durante la primera etapa de la Copa del Mundo.

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Prueba: Single Scull Ligero Femenil (LW1x).

Desempeño: Dominó la regata de principio a fin de manera categórica.

Tiempo: 7:27.73 minutos, superando a las representantes de Irlanda (plata) y Países Bajos (bronce).

Con este par de victorias en el serial de 2026, la originaria de Santiago, Nuevo León, se posiciona firmemente de cara al próximo Campeonato Mundial de Remo de este año y arranca con el pie derecho su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La regia espera obtener su bolero a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

¿Qué sigue para Kenia?

Después de cerrar de manera magistral el serial de las Copas del Mundo (con los dos oros en Sevilla y Lucerna), el calendario de Kenia Lechuga para el resto de este 2026 viene cargado de competencias de altísimo nivel.

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Como ya demostró que está en su mejor momento físico y técnico, las principales citas en su radar para los próximos meses son:

1. Juegos Centroamericanos y del Caribe (Santo Domingo 2026)

Fechas: Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El reto: Es la máxima prioridad regional de la temporada. Kenia llegará como la rival a vencer en la zona y buscará ratificar su corona y sumar más medallas de oro para la delegación mexicana en República Dominicana.

2. Campeonato Mundial de Remo 2026 (Ámsterdam, Países Bajos)

Fechas: Del 24 al 30 de agosto de 2026.

El reto: El plato fuerte del año. Tras dominar las paradas de la Copa del Mundo en la prueba de Single Scull Ligero Femenil (LW1x), este Mundial en la histórica pista de Bosbaan será el escenario donde buscará coronarse oficialmente como la campeona absoluta del mundo en su categoría.

Con estas competencias, Kenia cierra formalmente el primer año de su exigente ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde busca llegar en la plenitud de su carrera.

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