México

Le dan más de 100 años de prisión a médico por abuso y asesinato del niño Mateo, de 12 años, en León, Guanajuato

El menor salió de la secundaria y fue sustraido por Christian Augusto Jafet en febrero de 2025

Guardar
Google icon
El médico Christian Augusto Jafet, quien abusó y asesinó al niño Mateo de 12 años fue sentenciado en León, Guanajuato Foto: Fiscalía Gto
El médico Christian Augusto Jafet, quien abusó y asesinó al niño Mateo de 12 años fue sentenciado en León, Guanajuato Foto: Fiscalía Gto

El médico Christian Augusto Jafet fue declarado culpable por la desaparición, violación y homicidio calificado del niño Mateo Santiago Ramírez Martínez en Guanajuato, un caso ocurrido en febrero de 2025 cuya sentencia quedó programada para el 1 de julio y en el que la familia esperaba una pena de 127 años de prisión.

El tribunal de juicio oral fijó esa audiencia para informar cuántos años pasaría en la cárcel el responsable. En el proceso, la Fiscalía de Guanajuato sostuvo que presentó un expediente con tecnología forense, dictámenes científicos, investigación de campo y la comparecencia de más de 90 testigos.

PUBLICIDAD

Mateo tenía 12 años. El 4 de febrero de 2025 salió de la Telesecundaria 39, en la colonia Las Mandarinas de León, para dirigirse a su casa, pero fue privado de la libertad antes de llegar.

La Fiscalía precisó que el agresor, de profesión médico, lo interceptó cerca de su consultorio, abusó sexualmente de él, lo asesinó con una pistola y después enterró el cuerpo en la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

PUBLICIDAD

Imagen TJRXA4B4L5EVDHEEXIWAGMIWW4

El cuerpo de Mateo fue localizado tres días después de su desaparición

La búsqueda movilizó a familiares, amigos y autoridades. En León repartieron volantes y tocaron puerta por puerta en colonias cercanas para intentar localizar al menor.

La Policía de León ubicó al responsable a partir del análisis de videos de cámaras de seguridad y de concesionarios del transporte. El domicilio del médico quedó bajo vigilancia mientras se esperaba una orden de cateo.

La captura ocurrió cuando intentó suicidarse con un disparo en su casa. Después confesó dónde había enterrado el cuerpo de Mateo.

El 7 de febrero fue localizado el cadáver del menor. Tres días después, durante la misa de cuerpo presente del 10 de febrero, la familia y parte de la sociedad exigieron justicia.

Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado permaneció internado en el Hospital General de León. El 12 de febrero, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión y lo trasladaron al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social.

Cinco días más tarde, el 17 de febrero de 2025, fue vinculado a proceso penal. La causa mantuvo atención pública desde entonces y llegó a la etapa de juicio oral el 2 de marzo.

La familia pidió la pena máxima por los tres delitos

Cristian Mariano, asesor legal de la familia, explicó que los familiares esperaban una condena superior a 100 años. Dijo: “La familia se encontró muy conmovida por este resultado, esperando le den la pena máxima por los tres delitos: desaparición cometida por particulares agravada, violación y homicidio calificado, esperamos sea sentenciado a 127 años de prisión”.

La Fiscalía afirmó que, durante casi cuatro meses de debate, logró acreditar plenamente los tres delitos y la responsabilidad del acusado. Agregó que el tribunal desestimó los recursos de la defensa y emitió un veredicto condenatorio por unanimidad.

Vista lateral de hombres arrestados con uniformes blancos, esposados, sentados en sillas de plástico blancas. Se ven tatuajes en sus brazos y zuecos blancos.
Un grupo de individuos arrestados, vestidos con uniformes blancos de camisa y pantalón corto, y esposados, permanecen sentados en una fila de sillas de plástico blancas, posiblemente en una sala de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia también señaló que rechazó cerrar el caso mediante un juicio abreviado. Esa vía habría reducido la pena del médico.

Según la autoridad, la decisión buscó la sanción más alta prevista en la ley para salvaguardar los derechos de la niñez y honrar la memoria de Mateo. También sostuvo que la resolución sentó un precedente en el combate a la violencia contra menores y la impunidad en el estado.

En otra actualización del caso, se informó que, tras 16 meses del crimen, el médico fue condenado por un juez penal por los delitos de homicidio, violación y desaparición. La familia quedó a la espera de la resolución final sobre la pena en la audiencia programada para el 1 de julio.

El caso se convirtió en uno de los de mayor seguimiento en León por la edad de la víctima, la forma en que ocurrió la agresión y la respuesta pública que desató el asesinato del menor después de salir de la escuela.

  • El médico Christian Augusto Jafet fue declarado culpable por desaparición, violación y homicidio calificado de Mateo, un niño de 12 años.
  • La Fiscalía aseguró que acreditó el caso con peritajes, trabajo de campo y más de 90 testigos, y rechazó un juicio abreviado para evitar una reducción de pena.
  • La audiencia para definir la condena quedó programada para el 1 de julio y la familia pidió una sentencia de 127 años de prisión.

Temas Relacionados

mexico-noticiasLeónGuanajuatoabuso de menoressentenciaculpableasesinatoni{omédico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa anuncian paro indefinido por falta de recursos federales para pagar su nómina

Hace una semana acudieron a Palacio Nacional para exigir respuestas

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa anuncian paro indefinido por falta de recursos federales para pagar su nómina

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Los homicidios ocurrieron entre la noche del jueves 26 y la tarde del viernes 27 de junio en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; las víctimas fueron tres comerciantes y dos transeúntes

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Receta de chilaquiles divorciados de Doña Angelita: así prepara el tradicional desayuno mexicano con salsa roja y verde

Compartió el paso a paso para elaborar un desayuno típico con tortillas doradas, dos salsas caseras, huevo estrellado, queso y crema

Receta de chilaquiles divorciados de Doña Angelita: así prepara el tradicional desayuno mexicano con salsa roja y verde

SSC participará en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ con carro alegórico de policías de la comunidad

Además, mil uniformados portarán un brazalete con los colores de la bandera del orgullo durante el desfile, como parte de una estrategia que incluyó capacitación en identidad de género y lenguaje incluyente

SSC participará en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ con carro alegórico de policías de la comunidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: caen cinco con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Familia de periodista Roxana Guzmán asegura que autoridades no les han confirmado su localización

Capturan a “El Pelón”, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

“Regresa el imperio de Aurelio”: El Señor de los Cielos prepara su última temporada con una despedida explosiva

“Regresa el imperio de Aurelio”: El Señor de los Cielos prepara su última temporada con una despedida explosiva

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

¿Hay romance entre Danna y El Malilla? La nueva canción que desató especulaciones por su letra

Suavecito sufre peligroso accidente automovilístico en vivo; así reaccionó Kim Shantal

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

DEPORTES

¡Imparable! Kenia Lechuga gana su segundo oro en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

¡Imparable! Kenia Lechuga gana su segundo oro en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México y se coronan como campeones en pareja de ROH

Panamá vs Inglaterra: Thomas Christiansen asegura estar orgulloso de su equipo pese a quedar eliminados del Mundial 2026

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?