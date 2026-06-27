Le dan más de 100 años de prisión a médico por abuso y asesinato del niño Mateo, de 12 años, en León, Guanajuato

El médico Christian Augusto Jafet, quien abusó y asesinó al niño Mateo de 12 años fue sentenciado en León, Guanajuato Foto: Fiscalía Gto

El médico Christian Augusto Jafet fue declarado culpable por la desaparición, violación y homicidio calificado del niño Mateo Santiago Ramírez Martínez en Guanajuato, un caso ocurrido en febrero de 2025 cuya sentencia quedó programada para el 1 de julio y en el que la familia esperaba una pena de 127 años de prisión.

El tribunal de juicio oral fijó esa audiencia para informar cuántos años pasaría en la cárcel el responsable. En el proceso, la Fiscalía de Guanajuato sostuvo que presentó un expediente con tecnología forense, dictámenes científicos, investigación de campo y la comparecencia de más de 90 testigos.

PUBLICIDAD

Mateo tenía 12 años. El 4 de febrero de 2025 salió de la Telesecundaria 39, en la colonia Las Mandarinas de León, para dirigirse a su casa, pero fue privado de la libertad antes de llegar.

La Fiscalía precisó que el agresor, de profesión médico, lo interceptó cerca de su consultorio, abusó sexualmente de él, lo asesinó con una pistola y después enterró el cuerpo en la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

PUBLICIDAD

El cuerpo de Mateo fue localizado tres días después de su desaparición

La búsqueda movilizó a familiares, amigos y autoridades. En León repartieron volantes y tocaron puerta por puerta en colonias cercanas para intentar localizar al menor.

La Policía de León ubicó al responsable a partir del análisis de videos de cámaras de seguridad y de concesionarios del transporte. El domicilio del médico quedó bajo vigilancia mientras se esperaba una orden de cateo.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió cuando intentó suicidarse con un disparo en su casa. Después confesó dónde había enterrado el cuerpo de Mateo.

El 7 de febrero fue localizado el cadáver del menor. Tres días después, durante la misa de cuerpo presente del 10 de febrero, la familia y parte de la sociedad exigieron justicia.

PUBLICIDAD

Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado permaneció internado en el Hospital General de León. El 12 de febrero, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión y lo trasladaron al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social.

Cinco días más tarde, el 17 de febrero de 2025, fue vinculado a proceso penal. La causa mantuvo atención pública desde entonces y llegó a la etapa de juicio oral el 2 de marzo.

PUBLICIDAD

La familia pidió la pena máxima por los tres delitos

Cristian Mariano, asesor legal de la familia, explicó que los familiares esperaban una condena superior a 100 años. Dijo: “La familia se encontró muy conmovida por este resultado, esperando le den la pena máxima por los tres delitos: desaparición cometida por particulares agravada, violación y homicidio calificado, esperamos sea sentenciado a 127 años de prisión”.

La Fiscalía afirmó que, durante casi cuatro meses de debate, logró acreditar plenamente los tres delitos y la responsabilidad del acusado. Agregó que el tribunal desestimó los recursos de la defensa y emitió un veredicto condenatorio por unanimidad.

PUBLICIDAD

Un grupo de individuos arrestados, vestidos con uniformes blancos de camisa y pantalón corto, y esposados, permanecen sentados en una fila de sillas de plástico blancas, posiblemente en una sala de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia también señaló que rechazó cerrar el caso mediante un juicio abreviado. Esa vía habría reducido la pena del médico.

Según la autoridad, la decisión buscó la sanción más alta prevista en la ley para salvaguardar los derechos de la niñez y honrar la memoria de Mateo. También sostuvo que la resolución sentó un precedente en el combate a la violencia contra menores y la impunidad en el estado.

PUBLICIDAD

En otra actualización del caso, se informó que, tras 16 meses del crimen, el médico fue condenado por un juez penal por los delitos de homicidio, violación y desaparición. La familia quedó a la espera de la resolución final sobre la pena en la audiencia programada para el 1 de julio.

El caso se convirtió en uno de los de mayor seguimiento en León por la edad de la víctima, la forma en que ocurrió la agresión y la respuesta pública que desató el asesinato del menor después de salir de la escuela.

PUBLICIDAD

El médico Christian Augusto Jafet fue declarado culpable por desaparición, violación y homicidio calificado de Mateo, un niño de 12 años.

La Fiscalía aseguró que acreditó el caso con peritajes, trabajo de campo y más de 90 testigos , y rechazó un juicio abreviado para evitar una reducción de pena.

La audiencia para definir la condena quedó programada para el 1 de julio y la familia pidió una sentencia de 127 años de prisión.