Mueren dos personas tras volcar pipa en Texcoco l Video

Un camión pipa volcó y explotó en el kilómetro 34 de la carretera Texcoco-Calpulalpan, generando un incendio visible con grandes columnas de humo. Los servicios de emergencia, incluyendo bomberos y policía, respondieron a la escena para controlar el fuego. El accidente ocasionó la muerte del conductor y su acompañante. El vehículo de transporte de combustible quedó volcado en un barranco adyacente a la vialidad.

La volcadura y el incendio de una pipa con gas LP dejaron dos personas muertas este sábado en Texcoco, a la altura de Santa Inés, sobre la carretera Texcoco-Calpulalpan, donde el fuego también consumió un negocio de comida y obligó al cierre de los carriles con dirección al municipio mientras seguían las maniobras para retirar la unidad y eliminar riesgos.

El accidente ocurrió en el km 31, en una zona de curvas y pendientes pronunciadas rumbo a Texcoco. La unidad siniestrada era un tractocamión Freightliner con capacidad para transportar 24 mil litros de gas LP.

PUBLICIDAD

De forma preliminar, las autoridades confirmaron la muerte del conductor y su acompañante, quienes quedaron calcinados dentro de la cabina. El siniestro también dejó lesionada a una mujer de 33 años, vecina de Santa Inés, alcanzada por una esquirla metálica cuando transitaba por la zona.

Paramédicos de Protección Civil de Tepetlaoxtoc la trasladaron al Hospital Guadalupe Victoria, en Texcoco. Recibió atención por una lesión en la región pélvica.

Una pipa volcó en la cattereta Texcoco-Calpulalpan, el accidente dejó dos personas sin vida Foto: Redes sociales

La cabina se desprendió y el contenedor presentó una fisura

Los primeros reportes indicaron que el percance ocurrió en el tramo conocido como La Curva del Diablo, donde en otras ocasiones se habían registrado volcaduras de vehículos de carga y autos particulares. De manera preliminar, se señaló que el conductor habría perdido el control de la unidad.

PUBLICIDAD

Tras el impacto, la pipa volcó varios metros. La cabina se desprendió del contenedor, que quedó al otro lado de la carretera con una fisura en uno de sus costados.

Aunque el contenedor no explotó por completo, la grieta permitió la salida del combustible. Ese escape originó un incendio de gran intensidad, con una columna de humo negro visible a varios kilómetros.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el fuego consumiendo tanto la pipa como un predio cercano. Las llamas alcanzaron un restaurante y después un establecimiento de comida con razón social “Las Casuelitas”, dedicado a la venta de tacos de guisado.

Los bomberos y elemntos de protección civil acudieron al auxilio para apagar el incendio, sin embargo los tripulantes ya había muerto casi de forma instantánea Foto: Redes sociales

El negocio quedó reducido a cenizas. El material expulsado bajo presión habría propagado el fuego hasta ese punto ubicado a un costado de la carretera.

PUBLICIDAD

Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran una gasolinera Pemex

El establecimiento incendiado se localizaba junto a una gasolinera Pemex. La intervención de elementos de Protección Civil y Bomberos evitó que el fuego llegara a las bombas de combustible.

Al lugar acudieron bomberos de Texcoco y Tepetlaoxtoc, además de personal de Protección Civil y del Gobierno del Estado de México. Los equipos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y después continuaron con labores de enfriamiento.

PUBLICIDAD

Las maniobras incluyeron la quema controlada del combustible que aún permanecía en la unidad. Las autoridades también mantuvieron acordonada la zona para evaluar daños y descartar nuevos riesgos.

La respuesta directa a la pregunta central del caso quedó definida por los reportes oficiales preliminares: sí hubo víctimas mortales. Murieron dos personas que viajaban en la cabina de la pipa, y una mujer resultó lesionada por fragmentos proyectados durante el siniestro.

PUBLICIDAD

La circulación siguió restringida rumbo a Texcoco

Como consecuencia del accidente, los dos carriles en dirección de Calpulalpan hacia Texcoco quedaron cerrados por completo. Más tarde se mantuvieron cierres intermitentes y reducción de velocidad mientras seguían los trabajos en la zona.

La Guardia Nacional pidió a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia. También recomendó evitar el tramo afectado y usar rutas alternas hasta la reapertura total.

PUBLICIDAD

Las labores pendientes incluían la remoción de la pipa, la limpieza del área y la revisión del sitio para garantizar condiciones seguras de paso. Las investigaciones continuaban para determinar qué originó la volcadura y el incendio.

Dos personas murieron calcinadas en la cabina de una pipa de gas LP que volcó en Santa Inés, en el municipio de Texcoco.

Una mujer de 33 años resultó herida por una esquirla metálica y fue trasladada al Hospital Guadalupe Victoria.

El fuego consumió el negocio “Las Casuelitas”, provocó cierres en la carretera Texcoco-Calpulalpan y movilizó a bomberos para proteger una gasolinera Pemex cercana.