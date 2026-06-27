Suavecito sufre peligroso accidente automovilístico en vivo; así reaccionó Kim Shantal

(IG)

Suavecito, influencer y ex pareja de Kim Shantal, sufrió un accidente que generó gran revuelo en redes sociales. El reciente incidente ha mantenido en vilo a miles de seguidores, quienes han buscado detalles sobre su estado de salud y la reacción de quienes lo rodean tras lo ocurrido.

La preocupación se centró en la condición física de Suavecito después de lo ocurrido. Los seguidores esperaron con expectativa los reportes médicos y las palabras de Kim Shantal, quienes aclararon la situación luego de la difusión de los videos del accidente.

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Así ocurrió el accidente de Suavecito

Durante una transmisión en vivo, Suavecito viajaba en un vehículo acompañado de Rorro Villanueva y la esposa de este.

El trayecto se interrumpió cuando otro automóvil realizó una vuelta en U prohibida, provocando el impacto y la posterior volcadura de la unidad en la que iban los influencers.

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(Tiktok)

De acuerdo con Rrro Villanueva, el choque se originó de forma imprevista: “Nunca pensé que esta persona se iba a dar una vuelta en U prohibida, lo cual me termina pegando en la llanta trasera; nos descontrola el vehículo y ya no lo pude controlar y nos empezamos a volcar”.

El propio Rorro relató que lograron identificar las placas del auto responsable, el cual se dio a la fuga sin auxiliar a los afectados.

Este video muestra una secuencia de imágenes relacionadas con un accidente. Se observa a un hombre con un vendaje blanco en la cabeza en un ambiente oscuro con iluminación roja. Posteriormente, el mismo hombre aparece al aire libre durante la noche en un área con vegetación, junto a otras tres personas. Las imágenes corresponden al momento posterior a un incidente vehicular sufrido por Suavecito mientras realizaba una transmisión en vivo.

El accidente dejó el automóvil completamente destruido. Suavecito fue quien resultó con heridas más visibles, principalmente en la cabeza, mientras que la esposa de Villanueva sufrió un fuerte golpe en el brazo. Ambos recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

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Las imágenes del accidente y la atención médica circularon rápidamente en plataformas sociales, donde se vio a Suavecito sangrando por la cabeza, aunque los paramédicos lograron estabilizarlo en el lugar.

Qué dijo Kim Shantal tras el accidente

Ante la viralización del accidente y la inquietud en redes, Kim Shantal utilizó sus plataformas para tranquilizar a los seguidores. La influencer confirmó que había logrado comunicarse con Suavecito y que este estaba siendo atendido por la policía y servicios médicos.

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(Captura de pantalla TikTok)

“Amigos, ya hablé con Suave. Él está bien. Ya se encuentran con él tanto la policía como la ambulancia, y está siendo atendido. En cuanto tenga información confirmada, se las comunicaré por este medio. Gracias por su preocupación y, por favor, no se alarmen”, señaló Kim en sus redes sociales.

El mensaje generó alivio entre los usuarios, quienes seguían atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud del influencer y sus acompañantes.