México

SSC participará en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ con carro alegórico de policías de la comunidad

Además, mil uniformados portarán un brazalete con los colores de la bandera del orgullo durante el desfile, como parte de una estrategia que incluyó capacitación en identidad de género y lenguaje incluyente

Guardar
Google icon
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: Especial
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México participará por primera vez en la XLVIII Marcha LGBTTTIQ+ con un carro alegórico integrado por 30 policías de la propia comunidad. La marcha se celebrará este sábado a partir de las 11:00 horas.

El recorrido arrancará en el Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma y terminará en la Glorieta Violeta, en la alcaldía Cuauhtémoc. La participación de los uniformados será voluntaria.

PUBLICIDAD

La SSC y su primer carro alegórico en el Orgullo

La presencia institucional en la marcha forma parte de las actividades del Mes del Orgullo. El propósito declarado es promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.

Los 30 policías que integran el carro alegórico pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ dentro de la propia corporación. Su incorporación al desfile marca un precedente en la historia de la Secretaría.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: SSC
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: SSC

Capacitación previa al desfile

El 19 de mayo, la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC impartió una plática de sensibilización al personal policial sobre identidad de género, orientación sexual y uso adecuado del lenguaje incluyente. El encuentro lo encabezó el comisario maestro Luis Édgar Trejo Hernández, director general de esa área.

Trejo Hernández señaló que el objetivo es lograr “un entendimiento profundo y una sensibilidad real para quienes realizamos la labor de servicio y protección en la Ciudad de México”. La actividad buscó fortalecer el respeto a la autoadscripción de todas las personas.

Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias y referente de la comunidad LGBTTTIQ+, participó también en esa sesión. Subrayó que el respeto a la identidad de género “no es solo un tema de trámites, sino de derechos humanos fundamentales” e hizo un llamado a la empatía en la labor policial diaria.

Los brazaletes del orgullo y el Mundial

El 28 de mayo, durante el evento “Juego Limpio y Sociedad Justa: Avances en la Agenda de Derechos Humanos en el Mundial”, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, se informó que mil policías —hombres y mujeres— portarán un brazalete con los colores de la bandera del orgullo. El distintivo incluye el escudo institucional de la Policía y la leyenda “Estamos para Cuidarte”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: SSC
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: SSC

El brazalete simboliza el compromiso de la SSC con la inclusión y los derechos humanos. También busca que cualquier persona identifique con facilidad a los uniformados para solicitar apoyo con la certeza de recibir un trato digno y libre de discriminación.

Los policías con ese distintivo brindarán acompañamiento tanto en la Marcha del Orgullo como en las actividades del Festival Mundialista que se realizarán en la capital con motivo de la Copa del Mundo. La medida extiende así el alcance del compromiso institucional más allá del desfile.

Dispositivo de seguridad para la marcha

La Secretaría desplegará un operativo de vialidad, prevención y seguridad perimetral para garantizar el desarrollo ordenado de la marcha. El dispositivo protegerá tanto a las personas asistentes como a quienes transiten por la zona.

La coordinación entre los distintos elementos de la corporación apunta a que el evento transcurra sin incidentes. La SSC no precisó el número total de efectivos asignados al operativo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: SSC
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incorpora un carro alegórico integrado por 30 policías LGBTTTIQ+ a la XLVIII Marcha del Orgullo. Crédito: SSC

El compromiso institucional detrás de las acciones

Con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma, a través de la SSC, su apuesta por una policía cercana y respetuosa de los derechos humanos. La meta declarada es garantizar una atención igualitaria y profesional para todas las personas, sin distinción.

La suma de la capacitación, el carro alegórico, los brazaletes y el operativo de seguridad configura la respuesta institucional más amplia que la corporación ha desplegado hasta ahora en el marco del Mes del Orgullo.

Temas Relacionados

MarchaSSCCDMXarcha LGBT 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: Alfredo Adame se queda sin ir al Pride

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: Alfredo Adame se queda sin ir al Pride

Caen dos de la Unión Tepito con droga: él porta brazalete tras salir del reclusorio por asesinato

Fueron detenidos por la SSC en la alcaldía Venustiano Carranza con 140 dosis de aparente droga, un arma de fuego y un vehículo

Caen dos de la Unión Tepito con droga: él porta brazalete tras salir del reclusorio por asesinato

México inicia participación en la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín en Suiza

México tuvo actividad en la primera jornada de la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín, certamen que reúne a algunos de los mejores especialistas de la disciplina en Suiza

México inicia participación en la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín en Suiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Detienen a “El Pelón”, líder de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Detienen a “El Pelón”, líder de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”

La conductora reaccionó a los rumores que colocan al hermano de Daniel Bisogno dentro de un popular programa televisivo y dejó clara su postura ante los medios

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Detienen a “El Pelón”, líder de Los Caballeros Templarios en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Detienen a “El Pelón”, líder de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Familia de periodista Roxana Guzmán asegura que autoridades no les han confirmado su localización

Capturan a “El Pelón”, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”

“Regresa el imperio de Aurelio”: El Señor de los Cielos prepara su última temporada con una despedida explosiva

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

¿Hay romance entre Danna y El Malilla? La nueva canción que desató especulaciones por su letra

Suavecito sufre peligroso accidente automovilístico en vivo; así reaccionó Kim Shantal

DEPORTES

México inicia participación en la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín en Suiza

México inicia participación en la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín en Suiza

Enrique Meza desborda elogios para Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026: “Parece de 35 años”

¡Imparable! Kenia Lechuga gana su segundo oro en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México y se coronan como campeones en pareja de ROH