Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

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El fallecimiento del padre de Lidia Ávila genera mensajes de apoyo en redes sociales este 27 de junio, luego de que la integrante de OV7 compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a su familia y seguidores, donde recuerda el papel de su papá como pilar en su vida.

Lidia anuncia muerte de su padre

En la publicación, Lidia Ávila escribió:

“Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos, que puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre, Descansa en paz Don Mónico”.

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La cantante acompañó el mensaje con varias fotos junto a su papá.

Mensajes de condolencia y respaldo a Lidia Ávila

Luego del anuncio, seguidores y colegas de Lidia Ávila llenaron su perfil de Instagram con comentarios, donde predominan frases de consuelo y muestras de afecto.

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Entre los mensajes puede leerse: “Abrazo grande”, “Te mando un abrazo fuerte para ti y tu familia, Dios en su corazón siempre”, “No hay palabras de consuelo, que no sepas más de penas” y “Lo siento mucho, querida Lidia. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Descanse en paz”.

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Otras respuestas incluyeron: “Brazo fuerte fuerte”, “Mi abuelo siempre con nosotros”, “Te abrazo fuerte”, “Un abrazo fuerte hermosa” y “Li, te mando un abrazo enorme lleno de amor”.

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La noticia movilizó a la comunidad de fans y amigos en redes sociales, quienes acompañan a la cantante en el duelo por la pérdida de su padre.

Lidia Ávila enfrentó otra pérdida familiar: la muerte de su hija Sophia

Hace 16 años, Lidia Ávila vivió la muerte de su hija Sophia a los seis meses de nacida, una experiencia que marcó su vida y que hasta diciembre de 2025 mantuvo en reserva.

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La cantante llegó a revelar que la causa fue el síndrome de intestino corto, una condición congénita que impidió a Sophia alimentarse y no tenía solución médica.

La cantante fortalecerá sus proyectos personales mientras la banda llega a un acuerdo (Foto: Instagram/@lidiaavila)

La artista contó que durante el embarazo los médicos detectaron un quiste en el abdomen de la bebé. Tras una cirugía al nacer, los especialistas confirmaron el diagnóstico.

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“Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, quiere decir que no podía comer”, explicó Lidia Ávila.

El fallecimiento de Sophia ocurrió en septiembre de 2009, seis meses después de su nacimiento. Lidia Ávila ha compartido que el duelo fue un proceso largo, y aunque nunca se supera del todo, procura mantener viva la memoria de su primogénita dentro de la familia.

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“Yo le cuento a mis hijos y saben que su hermanita Sophia está en el cielo y tenemos fotos en la casa de ella”, relató la cantante.