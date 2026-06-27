Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México y se coronan como campeones en pareja de ROH

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México fue escenario de una noche inolvidable para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego de que Místico y Máscara Dorada conquistaran los Campeonatos Mundiales de Parejas de Ring of Honor (ROH), consolidando así una de las victorias internacionales más importantes del año. El triunfo llegó apenas unas horas antes de su participación en Forbidden Door 2026, donde buscarán seguir ampliando su legado.

Durante la función del Viernes Espectacular del 26 de junio, el llamado Sky Team mostró una combinación de velocidad, coordinación y espectacularidad para superar a Sammy Guevara y The Beast Mortos, quienes llegaron al combate como campeones defensores. La batalla estelar mantuvo a los asistentes al filo de sus asientos gracias al constante intercambio de castigos y vuelos entre ambas parejas.

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Después de una intensa confrontación, “El Rey de Plata y Oro” y “El Joven Maravilla” encontraron el momento indicado para inclinar la balanza a su favor y quedarse con los cinturones de ROH. La victoria representa un importante impulso para los representantes del CMLL, quienes ahora viajarán a San José, California, con el prestigio de ser campeones internacionales.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Los ahora exmonarcas habían logrado conservar las preseas en una defensa anterior frente a Los Villanos, pero esta vez no pudieron repetir la hazaña en la Arena México. Gracias a este resultado, Místico y Máscara Dorada llegarán a Forbidden Door 2026 con el campeonato en su poder para enfrentar a The Young Bucks y Unbound Co. en una lucha que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del evento.

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(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La velada también dejó importantes movimientos en otras rivalidades dentro del CMLL. Bárbaro Cavernario volvió a cruzarse con Dragón Rojo Jr. en un enfrentamiento que elevó aún más la tensión entre ambos. El integrante de Los Villanos recurrió a las cuerdas para obtener una victoria polémica y, una vez terminado el combate, se burló de su rival al interpretarle “El Cielito Lindo”, además de referirse a él como “su juguete”, dejando abierta la posibilidad de una futura lucha de cabelleras rumbo al 93 Aniversario del CMLL.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

En la división femenil tampoco faltó la controversia. Tessa Blanchard y Garra Negra obtuvieron el triunfo sobre Persephone y Keyra por la vía de la descalificación, luego de que “La Diosa” mantuviera un candado de manera ilegal sobre “El Diamante Innegable”. La intensidad del desenlace llevó a que se anunciara una revancha para el próximo viernes 3 de julio en la Arena México.

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(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Otro de los resultados destacados fue el triunfo de The Don Callis Family, integrada por Volador Jr. y Hechicero, quienes derrotaron de manera consecutiva a Flip Gordon y Titán en dos caídas seguidas. Tras finalizar el compromiso, “El Depredador del Aire” aprovechó la ocasión para solicitar una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

En otro encuentro de la función, El Galeón Fantasma, conformado por Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja, derrotó en dos de tres caídas a Star Jr., Xelhua y Star Black, reafirmando el buen momento que vive la agrupación.

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La cartelera también incluyó la victoria de Los Pantera, Hijo del Pantera y Pantera Jr., quienes resolvieron su compromiso en una sola caída al imponerse sobre Infarto y Cerebro Negro Jr.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Con nuevos campeones internacionales, rivalidades que continúan creciendo y desafíos importantes en el horizonte, el CMLL cerró una función que fortalece su camino hacia Forbidden Door 2026 y mantiene encendido el interés de la afición rumbo a los eventos más importantes del calendario.

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