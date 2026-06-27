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Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Austria dejó definido el panorama para Checo Pérez, quien intentará abrirse camino en la carrera del domingo

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(REUTERS/Leonhard Foeger)
(REUTERS/Leonhard Foeger)

Sergio “Checo” Pérez enfrentará un nuevo reto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de clasificarse en la posición 19 para el Gran Premio de Austria.

El piloto mexicano vivió un sábado complicado en el Red Bull Ring, donde el equipo Cadillac tuvo que reemplazar toda la parte eléctrica de su monoplaza tras los inconvenientes registrados durante las primeras prácticas.

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Las modificaciones obligaron al tapatío a trabajar contrarreloj antes de la sesión de clasificación, aunque no fueron suficientes para avanzar a la Q2, instancia que se le ha escapado en las últimas carreras.

Checo Pérez no logra avanzar a la Q2 en Austria

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

Pérez fue uno de los primeros pilotos en salir a la pista y registró una vuelta inicial de 1:09.512, tiempo que rápidamente fue superado por el resto de la parrilla.

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Después de completar tres giros con su primer juego de neumáticos suaves, regresó a los pits para montar un segundo compuesto e intentar mejorar su registro. Sin embargo, cuando restaban diez minutos para el final de la Q1, permanecía fuera de los 17 primeros puestos.

En su segundo intento redujo su tiempo hasta 1:08.945, lo que momentáneamente lo ubicó en la posición 18. Aun así, quedó a más de dos décimas y media del tiempo que en ese momento marcaba Alex Albon, quien ocupaba el lugar 16 con 1:08.509.

El mexicano arrancará desde la penúltima fila

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

En su última oportunidad, Checo Pérez mejoró algunos parciales en los dos primeros sectores del circuito, pero un tercer sector más lento impidió que rebajara su mejor vuelta.

Al término de la sesión descendió a la posición 19, mientras que el último boleto a la siguiente ronda quedó en manos de Esteban Ocon, quien registró 1:08.231, ampliando la diferencia a siete décimas respecto al piloto mexicano.

Mientras Checo buscará remontar posiciones, la pole position quedó en manos del piloto de Mercedes, George Russell, quien registró el mejor tiempo de la clasificación y encabezará la parrilla de salida en el Gran Premio de Austria.

Detrás del británico arrancarán los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc, desde la segunda posición, y Lewis Hamilton, quien ocupará el tercer lugar.

De esta manera, Pérez partirá desde la penúltima fila de la parrilla en el Gran Premio de Austria, después de un fin de semana marcado por los problemas mecánicos y los cambios realizados por Cadillac en su monoplaza.

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