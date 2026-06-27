Oposición reacciona a reportaje sobre presuntos informantes de EEUU en Morena: “Empezaron a saltar como ratas”

Mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios morenistas con el narcotráfico, los hechos ya han ocasionado una convulsión política entre Morena y los partidos de opocisión (Presidencia)

La mañana de este 27 de junio, el medio estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que señaló que funcionarios del partido gobernante en México, Morena, presuntamente se habrían “ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido”, según declararon ocho testigos.

Esta información se suma a una serie de tensiones entre México y Estados Unidos desatadas luego de que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —actualmente con licencia— y a otros 9 funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Ante los hechos, la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido clara: estas acciones responden a una injerencia de Estados Unidos, quien busca inmiscuirse en los asuntos internos de México, por lo que es necesario no responder a ello y defender la soberanía nacional, así lo ha reiterado.

No obstante, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios morenistas con el narcotráfico, los hechos ya han ocasionado una convulsión política entre Morena y los partidos de opocisión. En ese contexto, luego de la publicación de este reportaje, figuras clave del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) no hicieron esperar sus reacciones.

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Oposición reacciona a reportaje sobre presuntos informantes de EEUU en Morena (X: )

Alito Moreno señala narcogobierno de Morena y los llama “ratas”

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reaccionó al reportaje del medio estadounidense y lanzó una acusación contra Morena: “empezaron a saltar como ratas”.

El priísta retomó en su cuenta de X el contenido del reportaje para cuestionar al oficialismo. “En exclusiva, The New York Times revela hoy que más de 10 funcionarios del gobierno son testigos colaboradores de la DEA. Los narcopolíticos de Morena, como habíamos advertido, empezaron a saltar como ratas del barco”, escribió.

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Alejandro Moreno también señaló que en México existe un narcogobierno liderado por Morena dando a entender que estas acusasiones lo comprueban. “El narcogobierno de Morena en México mira para otro lado, y no investigan a sus funcionarios porque con ellos impera la impunidad, el pacto con los cárteles del crimen organizado y la corrupción. Tiempo al tiempo. Van a caer”, publicó el funcionario.

Otras reacciones priístas y panistas

A esa reacción se sumó el priísta Mario Di Costanzo, quien también se refirió en X a la publicación periodística y a sus posibles efectos políticos. “Urgen reunión con AMLO; las ratas corren, es sálvese quien pueda: funcionarios del gobierno de Morena se ofrecen como informantes en Estados Unidos”, escribió en un primer mensaje.

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Oposición reacciona a reportaje sobre presuntos informantes de EEUU en Morena (X: )

En una segunda publicación, Di Costanzo insistió en esa línea y escribió: “Se confirma que las ratas se convierten en sapos: gobernadores y congresistas de Morena buscan ser informantes de Estados Unidos y declarar sobre el narcogobierno”. También añadió que “Palenque tiembla y urge a una reunión”, con lo que reforzó la narrativa opositora de una presunta crisis interna en el partido gobernante.

Por su parte, la diputada del PAN América Rangel también se posicionó sobre las acusaciones publicadas por The New York Times este 27 de junio.

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A través de su cuenta de X, la legisladora adelantó que “van a caer todos los narcopolíticos de Morena”, compartiendo el post del periodista Steve Fisher, uno de los autores del texto estadounideses.

“Uno por uno, como fichas de dominó”, señaló la diputada federal por la delegación Miguel Hidalgo.

Las publicaciones de Moreno y Di Costanzo se sumaron al cruce de posicionamientos que provocó el reportaje del diario estadounidense entre figuras de oposición y el oficialismo. Los mensajes del PRI buscaron colocar la información difundida por The New York Times como un nuevo frente de presión política contra Morena por los señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios con el narcotráfico.

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