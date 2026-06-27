“Regresa el imperio de Aurelio”: El Señor de los Cielos prepara su última temporada con una despedida explosiva

Se estrenará próximamente la última temporada de El Señor de los Cielos - (Cortesía Telemundo)

En la Ciudad de México se llevó a cabo una presentación especial del primer episodio de la décima y última temporada de El Señor de los Cielos, producción que se prepara para su desenlace definitivo el próximo 7 de julio.

El encuentro reunió al elenco principal en un ambiente de celebración y despedida, donde se proyectaron momentos clave de la nueva entrega antes de su estreno oficial en televisión.

PUBLICIDAD

La velada también incluyó un repaso por la trayectoria de la saga, reforzando su impacto dentro de la ficción televisiva en español y el seguimiento que ha mantenido durante años.

El Señor de los Cielos: la serie que marcó una era en la televisión hispana

(Cortesía Telemundo)

El Señor de los Cielos es una serie de drama y acción producida por Telemundo que se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la televisión en español. Su historia gira en torno al ascenso, poder y caída de personajes dentro del mundo del crimen organizado.

PUBLICIDAD

A lo largo de sus temporadas, la producción ha destacado por su narrativa intensa, giros dramáticos y personajes complejos, consolidándose como un fenómeno de audiencia en distintos países.

Con el paso del tiempo, la serie ha evolucionado incorporando nuevas tramas y personajes, pero siempre manteniendo como eje central la figura de Aurelio y su lucha por el control de su imperio.

PUBLICIDAD

Un reencuentro del elenco para despedir la historia

(Cortesía Telemundo)

La alfombra roja del evento reunió a integrantes del reparto encabezados por Rafael Amaya, Carmen Aub e Isabella Castillo, quienes compartieron con el público y medios de comunicación.

También asistieron otros actores que han formado parte del universo de la serie, en una jornada que combinó recuerdos, entrevistas y la emoción de cerrar un ciclo televisivo.

PUBLICIDAD

Durante la proyección, el elenco participó en actividades especiales y un panel de preguntas que permitió reflexionar sobre el impacto de la producción en sus carreras y en la audiencia.

Aurelio regresa al centro del poder en la temporada final

(Cortesía Telemundo)

La última temporada de la serie retoma la historia de Aurelio Casillas tras su desaparición, mostrando su regreso con la intención de recuperar el control de su imperio.

PUBLICIDAD

En esta etapa, el personaje enfrenta un conflicto interno que lo coloca entre el poder absoluto y la pérdida de control personal, lo que intensifica el desarrollo de la trama.

La producción plantea un cierre donde la ambición, la lealtad y las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de la historia se convierten en el eje principal del desenlace.

PUBLICIDAD