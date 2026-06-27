Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

Fotos: captura twitter

La familia de Octavio Ocaña enfrenta un nuevo episodio de conflicto tras las declaraciones de Ana Lucía Ocaña y Bertha Ocaña en el programa De primera mano.

Ambas aseguraron que el dinero que el actor de Vecinos generó durante su carrera desapareció bajo la administración de su papá, Octavio Pérez.

Madre y hermana denuncian que el dinero de Octavio Ocaña se perdió bajo control paterno

Durante la entrevista, Bertha señaló que, desde que Octavio Ocaña era menor de edad y participaba en televisión, su papá fue el único responsable de administrar sus ingresos.

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“Cuando Octavio fue muy chico todo el dinero fue administrado por mi papá y no sabría decirte en qué paró ese dinero, pero nunca paró en propiedades, inversiones, ni en algo que beneficiara a mi hermano o que él tuviera algo a su nombre”, declaró.

La joven agregó que, si el actor viviera, seguiría sin patrimonio propio: “Mi hermano tendría 28 y él seguiría sin nada”, sentenció.

(De primera mano)

Mamá de Octavio Ocaña desmiente a su exesposo

Ana Lucía también expuso que nunca recibió apoyo económico ni pensión tras la separación, a pesar de lo que declaró Octavio Pérez.

“Esta persona, padre de mis hijos, cuando le dan el derecho de hablar siempre dice muchas mentiras, en todo miente”, afirmó.

Relató que fue ella quien promovió el divorcio, con ayuda de su hija, y que desde entonces no ha recibido un solo peso. “Mi mamá tiene pruebas de que no es así, él no le da ni un peso de pensión”, reiteró Bertha.

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La madre de Octavio Ocaña también señaló como infiel a su expareja.

(IG)

“El señor se paseaba en mi cara con la persona (...) mi hija me dijo salte de Tabasco y vente a México”.

Familiares de Octavio Ocaña preparan acciones legales y exhibieron distanciamiento

El distanciamiento familiar se agravó con la revelación pública de estas diferencias. Bertha Ocaña adelantó que podrían recurrir a instancias legales por el incumplimiento de obligaciones económicas.

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(IG: @berthaocaa)

“No hemos querido afectarlo por ese lado, pero desafortunadamente va a ser así”, dijo. La situación financiera y el paradero de los recursos obtenidos por Octavio Ocaña en su etapa como actor se volvieron un punto central de la disputa.

Mientras tanto, la falta de bienes y patrimonio a nombre del fallecido se mantuvo como una incógnita. Ni propiedades, ni inversiones, ni cuentas a su nombre surgieron tras años de trabajo en televisión, de acuerdo con lo relatado por su madre y su hermana.

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La controversia familiar continúa expuesta ante la opinión pública, con versiones enfrentadas y la promesa de buscar justicia en tribunales.