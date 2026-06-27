Receta de chilaquiles divorciados de Doña Angelita: así prepara el tradicional desayuno mexicano con salsa roja y verde

Compartió el paso a paso para elaborar un desayuno típico con tortillas doradas, dos salsas caseras, huevo estrellado, queso y crema

Los chilaquiles ocupan un lugar especial dentro de la cocina mexicana. Ya sea con salsa verde, roja, pollo, huevo o carne, este platillo forma parte del desayuno cotidiano en miles de hogares del país. Sin embargo, existe una variante que reúne lo mejor de ambos sabores: los chilaquiles divorciados, una preparación que combina salsa roja y salsa verde en un mismo plato.

Recientemente, Doña Angelita, en su canal de YouTube “De Mi rancho a tu cocina”, en el que comparte recetas tradicionales, mostró cómo una de sus hijas prepara esta versión para sorprender a sus padres con un desayuno casero.

PUBLICIDAD

A lo largo del video explica cada paso de la elaboración, desde la preparación de las salsas hasta el montaje final con huevo estrellado, crema y queso fresco. Mientras su madre únicamente la apoyará cortando las tortillas en triángulos y licuando las salsas.

Así prepara Doña Angelita los chilaquiles divorciados

La receta comienza con la elaboración de dos salsas independientes.

Para la salsa roja, ponen a cocer cinco jitomates junto con un puñado de chiles de árbol y un trozo de cebolla. El ajo lo reserva para añadirlo al momento de licuar, junto con sal y un poco del agua donde hirvieron los ingredientes.

PUBLICIDAD

Doña Angelita compartió su receta de chilaquiles divorciados, un tradicional desayuno mexicano preparado con salsa roja, salsa verde, huevo estrellado, queso y crema

Mientras tanto, para la salsa verde pone a cocer cuatro chiles serranos, medio tomate verde, un trozo de cebolla y chiles poblanos previamente desvenados y sin semillas. Al igual que la salsa roja, el ajo se incorpora hasta el momento de licuar para potenciar el sabor.

Mientras ambas preparaciones hierven, las tortillas de maíz son cortadas en pequeños triángulos y posteriormente se fríen en aceite caliente. Durante este proceso, Doña Angelita agrega una pizca de sal para que las tortillas absorban mejor el sabor mientras adquieren una textura completamente dorada y crujiente.

PUBLICIDAD

Una vez listas las tortillas, aprovecha la misma cazuela para preparar varios huevos estrellados que servirán como acompañamiento principal del platillo.

Ingredientes de la receta

Salsa roja

Cinco jitomates.

Un puñado de chiles de árbol.

Un trozo de cebolla.

Un diente de ajo.

Sal al gusto.

Salsa verde

Cuatro chiles serranos.

Medio tomate verde.

Chiles poblanos sin semillas.

Un trozo de cebolla.

Un diente de ajo.

Sal al gusto.

Para los chilaquiles

Tortillas de maíz.

Aceite vegetal.

Huevos.

Crema.

Queso fresco.

Paso a paso para preparar los chilaquiles divorciados

Con ambas salsas ya licuadas, Doña Angelita las fríe por separado hasta que alcancen el hervor y adquieran una consistencia ligeramente espesa.

Después divide las tortillas doradas en dos partes iguales. Una mitad se incorpora a la salsa roja y la otra a la salsa verde, conservando ambas preparaciones separadas para dar origen a los tradicionales chilaquiles divorciados.

PUBLICIDAD

Finalmente, sirve cada plato colocando un huevo estrellado sobre los chilaquiles y añade crema y queso fresco rallado como toque final.

Doña Angelita compartió su receta de chilaquiles divorciados, un tradicional desayuno mexicano preparado con salsa roja, salsa verde, huevo estrellado, queso y crema

Antes de servir, la cocinera comenta que preparó este desayuno especialmente para su padre, procurando que el nivel de picante fuera moderado, ya que sabe que no disfruta los alimentos demasiado enchilados.

PUBLICIDAD

Al probarlos, el padre reconoce entre sonrisas que los chilaquiles sí tienen un ligero toque de picante, aunque inmediatamente afirma que están “bien sabrosos”. La familia concluye el video compartiendo el desayuno y agradeciendo a quienes los acompañaron, enviando además un mensaje de buenos deseos a sus seguidores.

La receta de Doña Angelita destaca por conservar la esencia de la cocina tradicional mexicana: ingredientes sencillos, preparaciones caseras y el valor de compartir los alimentos en familia. Los chilaquiles divorciados continúan siendo una de las opciones favoritas para el desayuno, gracias a la combinación de dos salsas que ofrece una experiencia de sabor diferente en un mismo plato.

PUBLICIDAD