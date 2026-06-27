México

Receta de chilaquiles divorciados de Doña Angelita: así prepara el tradicional desayuno mexicano con salsa roja y verde

Compartió el paso a paso para elaborar un desayuno típico con tortillas doradas, dos salsas caseras, huevo estrellado, queso y crema

Guardar
Google icon
Compartió el paso a paso para elaborar un desayuno típico con tortillas doradas, dos salsas caseras, huevo estrellado, queso y crema
Compartió el paso a paso para elaborar un desayuno típico con tortillas doradas, dos salsas caseras, huevo estrellado, queso y crema

Los chilaquiles ocupan un lugar especial dentro de la cocina mexicana. Ya sea con salsa verde, roja, pollo, huevo o carne, este platillo forma parte del desayuno cotidiano en miles de hogares del país. Sin embargo, existe una variante que reúne lo mejor de ambos sabores: los chilaquiles divorciados, una preparación que combina salsa roja y salsa verde en un mismo plato.

Recientemente, Doña Angelita, en su canal de YouTube “De Mi rancho a tu cocina”, en el que comparte recetas tradicionales, mostró cómo una de sus hijas prepara esta versión para sorprender a sus padres con un desayuno casero.

PUBLICIDAD

A lo largo del video explica cada paso de la elaboración, desde la preparación de las salsas hasta el montaje final con huevo estrellado, crema y queso fresco. Mientras su madre únicamente la apoyará cortando las tortillas en triángulos y licuando las salsas.

Así prepara Doña Angelita los chilaquiles divorciados

La receta comienza con la elaboración de dos salsas independientes.

Para la salsa roja, ponen a cocer cinco jitomates junto con un puñado de chiles de árbol y un trozo de cebolla. El ajo lo reserva para añadirlo al momento de licuar, junto con sal y un poco del agua donde hirvieron los ingredientes.

PUBLICIDAD

Doña Angelita compartió su receta de chilaquiles divorciados, un tradicional desayuno mexicano preparado con salsa roja, salsa verde, huevo estrellado, queso y crema
Doña Angelita compartió su receta de chilaquiles divorciados, un tradicional desayuno mexicano preparado con salsa roja, salsa verde, huevo estrellado, queso y crema

Mientras tanto, para la salsa verde pone a cocer cuatro chiles serranos, medio tomate verde, un trozo de cebolla y chiles poblanos previamente desvenados y sin semillas. Al igual que la salsa roja, el ajo se incorpora hasta el momento de licuar para potenciar el sabor.

Mientras ambas preparaciones hierven, las tortillas de maíz son cortadas en pequeños triángulos y posteriormente se fríen en aceite caliente. Durante este proceso, Doña Angelita agrega una pizca de sal para que las tortillas absorban mejor el sabor mientras adquieren una textura completamente dorada y crujiente.

Una vez listas las tortillas, aprovecha la misma cazuela para preparar varios huevos estrellados que servirán como acompañamiento principal del platillo.

Ingredientes de la receta

Salsa roja

  • Cinco jitomates.
  • Un puñado de chiles de árbol.
  • Un trozo de cebolla.
  • Un diente de ajo.
  • Sal al gusto.

Salsa verde

  • Cuatro chiles serranos.
  • Medio tomate verde.
  • Chiles poblanos sin semillas.
  • Un trozo de cebolla.
  • Un diente de ajo.
  • Sal al gusto.

Para los chilaquiles

  • Tortillas de maíz.
  • Aceite vegetal.
  • Huevos.
  • Crema.
  • Queso fresco.

Paso a paso para preparar los chilaquiles divorciados

Con ambas salsas ya licuadas, Doña Angelita las fríe por separado hasta que alcancen el hervor y adquieran una consistencia ligeramente espesa.

Después divide las tortillas doradas en dos partes iguales. Una mitad se incorpora a la salsa roja y la otra a la salsa verde, conservando ambas preparaciones separadas para dar origen a los tradicionales chilaquiles divorciados.

Finalmente, sirve cada plato colocando un huevo estrellado sobre los chilaquiles y añade crema y queso fresco rallado como toque final.

Doña Angelita compartió su receta de chilaquiles divorciados, un tradicional desayuno mexicano preparado con salsa roja, salsa verde, huevo estrellado, queso y crema
Doña Angelita compartió su receta de chilaquiles divorciados, un tradicional desayuno mexicano preparado con salsa roja, salsa verde, huevo estrellado, queso y crema

Antes de servir, la cocinera comenta que preparó este desayuno especialmente para su padre, procurando que el nivel de picante fuera moderado, ya que sabe que no disfruta los alimentos demasiado enchilados.

Al probarlos, el padre reconoce entre sonrisas que los chilaquiles sí tienen un ligero toque de picante, aunque inmediatamente afirma que están “bien sabrosos”. La familia concluye el video compartiendo el desayuno y agradeciendo a quienes los acompañaron, enviando además un mensaje de buenos deseos a sus seguidores.

La receta de Doña Angelita destaca por conservar la esencia de la cocina tradicional mexicana: ingredientes sencillos, preparaciones caseras y el valor de compartir los alimentos en familia. Los chilaquiles divorciados continúan siendo una de las opciones favoritas para el desayuno, gracias a la combinación de dos salsas que ofrece una experiencia de sabor diferente en un mismo plato.

Temas Relacionados

ChilaquilesCocina mexicanaComida caseradesuyunoYouTubemexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pollo en salsa agridulce: la receta casera que conquista la cocina con sabor oriental

Una preparación equilibrada entre lo dulce y lo ácido que se ha convertido en una opción favorita para comidas familiares por su facilidad y sabor intenso

Pollo en salsa agridulce: la receta casera que conquista la cocina con sabor oriental

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: Alfredo Adame se queda sin ir al Pride

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: Alfredo Adame se queda sin ir al Pride

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa anuncian paro indefinido por falta de recursos federales para pagar su nómina

Hace una semana acudieron a Palacio Nacional para exigir respuestas

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa anuncian paro indefinido por falta de recursos federales para pagar su nómina

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Los homicidios ocurrieron entre la noche del jueves 26 y la tarde del viernes 27 de junio en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; las víctimas fueron tres comerciantes y dos transeúntes

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

SSC participará en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ con carro alegórico de policías de la comunidad

Además, mil uniformados portarán un brazalete con los colores de la bandera del orgullo durante el desfile, como parte de una estrategia que incluyó capacitación en identidad de género y lenguaje incluyente

SSC participará en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ con carro alegórico de policías de la comunidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Detienen a “El Pelón”, líder de Los Caballeros Templarios en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Detienen a “El Pelón”, líder de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Ataques directos y fugas en motocicletas dejan cinco muertos en Tepito y el Centro Histórico en menos de 24 horas

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Familia de periodista Roxana Guzmán asegura que autoridades no les han confirmado su localización

Capturan a “El Pelón”, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”

“Regresa el imperio de Aurelio”: El Señor de los Cielos prepara su última temporada con una despedida explosiva

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

¿Hay romance entre Danna y El Malilla? La nueva canción que desató especulaciones por su letra

Suavecito sufre peligroso accidente automovilístico en vivo; así reaccionó Kim Shantal

DEPORTES

¡Imparable! Kenia Lechuga gana su segundo oro en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

¡Imparable! Kenia Lechuga gana su segundo oro en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México y se coronan como campeones en pareja de ROH

Panamá vs Inglaterra: Thomas Christiansen asegura estar orgulloso de su equipo pese a quedar eliminados del Mundial 2026

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?