Capturan a “El Pelón”, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Óscar "N", alias "El Pelón", fue detenido durante un cateo realizado por fuerzas federales y estatales en la colonia Los Lagos, en Uruapan. (X @Eco1_LVM)

Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales permitió la captura de Óscar “N”, alias “El Pelón”, señalado como presunto jefe de una célula del cártel de Los Caballeros Templarios que operaba en el municipio de Uruapan y quien es investigado por su posible participación en diversos homicidios registrados en esa región de Michoacán.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que informó que el presunto delincuente era objetivo prioritario dentro de diversas investigaciones relacionadas con asesinatos cometidos por integrantes de la organización criminal en distintas colonias de Uruapan, considerada la segunda ciudad con mayor relevancia económica de Michoacán, únicamente por detrás de Morelia.

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La captura ocurrió la mañana de este viernes durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lago de Chapala y Lago de Cuitzeo, en la colonia Los Lagos. El despliegue contó con la participación de elementos de la Fiscalía estatal, Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Las fuerzas federales establecieron un amplio perímetro de seguridad en varias calles aledañas para prevenir una posible reacción armada por parte de integrantes de Los Caballeros Templarios, organización que mantiene presencia en la región y que desde hace años disputa el control territorial con otros grupos del crimen organizado.

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Aseguran droga durante el cateo

Además de concretar la captura de “El Pelón”, las autoridades localizaron en el inmueble dos bolsas de plástico que contenían un total de 27 gramos de metanfetamina, así como diversos indicios que fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina y diversos indicios relacionados con la investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y robustecer las investigaciones por los delitos que se le atribuyen.

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De acuerdo con las autoridades ministeriales, Óscar “N” desempeñaba un papel estratégico dentro de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, particularmente en la coordinación de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con la que mantiene una violenta disputa por el control de actividades ilícitas en Uruapan y municipios cercanos.

Uruapan, escenario de una intensa disputa criminal

La captura ocurre en un contexto de alta violencia derivada de la confrontación entre diversas organizaciones delictivas que buscan controlar una de las regiones más importantes del estado tanto por su actividad agrícola como por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas.

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Según información de las autoridades, Los Caballeros Templarios y el CJNG mantienen una lucha constante por el dominio de actividades como la producción y distribución de marihuana y metanfetamina, así como por el cobro de extorsiones a productores de aguacate, empresarios, comerciantes y transportistas.

El municipio de Uruapan ha sido identificado durante los últimos años como uno de los principales focos de violencia en Michoacán debido a la presencia simultánea de múltiples grupos criminales.

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Uruapan continúa siendo uno de los principales escenarios de la disputa entre Los Caballeros Templarios, el CJNG y otros grupos criminales. (FOTO: X:@SSeguridad_Mich)

Además de Los Caballeros Templarios y el CJNG, las autoridades han detectado operaciones de al menos otras tres organizaciones delictivas: Los Viagras, Los Blancos de Troya y el grupo conocido como Cártel de Los Reyes, cuyos enfrentamientos han provocado episodios recurrentes de violencia, bloqueos carreteros, homicidios y ataques armados.

La fragmentación del crimen organizado en Michoacán ha incrementado las disputas por territorios estratégicos, particularmente aquellos relacionados con el tráfico de drogas y el control de economías legales mediante esquemas de extorsión.

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La región de Uruapan también representa un punto clave para las organizaciones criminales debido a la importancia económica de la industria aguacatera, considerada una de las principales fuentes de ingresos del estado, situación que ha convertido a productores y empresarios del sector en objetivos frecuentes de grupos dedicados al cobro de cuotas.

Con la detención de “El Pelón”, las autoridades buscan debilitar la estructura operativa de Los Caballeros Templarios en uno de sus principales bastiones. Sin embargo, la presencia de diversas organizaciones criminales en la zona mantiene vigente el reto para las corporaciones de seguridad, que continúan desplegando operativos para contener la violencia y recuperar el control territorial en esta región de Michoacán.

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