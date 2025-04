Biyik, Kalusha y Zague: así era el espectacular América de Leo Benhakker que dejó en medio de una polémica

Del Olmo y Biyik compartieron vestidor durante la primera era de Leo Beenhakker (Mexsport)

El Club América destaca por ser el equipo más grande y ganador del futbol mexicano. A lo largo de su historia ha contado con planteles que, por el talento de sus jugadores, han brindado gran espectáculo a la afición, como el que fue dirigido por el legendario Leo Beenhakker. Sin embargo, a pesar de estar plagado de talento y la expectativa que generó, el espectacular plantel nunca pudo coronarse en ningún certamen.

El América de Beenhakker es uno de los planteles más recordados por la afición. En la temporada 1994-95, respaldado por la experiencia de haber dirigido al Ajax, Real Zaragoza y el Real Madrid, el técnico neerlandés se dio a la tarea de formar una plantilla vistosa por el nombre de sus jugadores, así como arrolladora por su despliegue en el terreno de juego.

Leo Beenhakker dirigió al América por primera vez entre 1994 y 1995 (X/El jefe águila)

El entrenador logró un equilibrio entre experiencia y la juventud de canteranos que, a la postre, se convirtieron en referentes la institución. En ese grupo se encontraron nombres como Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, así como Joaquín del Olmo, Juan Hernández, Adrián Chávez y Raúl Gutiérrez.

Si bien el talento nacional y americano era reconocido en el circuito mexicano, Beenhakker miró hacia clubes en el continente europeo para traer consigo a algunos de los mejores prospectos del continente africano. Así, logró la contratación de Francois Omán Biyik y Kalusha Bwalya, dupla por la que el plantel se ganó el mote de las águilas africanas.

Leo Beenhakker dirigió en dos ocasiones al Club América, es decir entre 1994-1995 y 2003-2004. En ambos periodos coincidió con Cuauhtémoc Blanco

Tras la pretemporada, el Club América se convirtió en uno de los clubes más temidos de la liga, rasgo que logro confirmar jornada tras jornada. Y es que en los 31 encuentros que dirigió el neerlandés solamente perdió cuatro a cambio de nueve empates y 18 victorias que le dieron una efectividad del 72.5 por ciento.

Debido a su magnífico récord, las águilas africanas se consolidaron en el subliderato general, por detrás de las Chivas. En los cuartos de final eliminaron al Puebla, aunque en la semifinal no lograron remontar la derrota de dos goles contra tres del Cruz Azul.

El técnico neerlandés fue el encargado de debutar a Memo Ochoa en el máximo circuito de la Liga MX. (X / Yosoy8a)

Cabe mencionar que el entrenador europeo ya no fue el encargado de dirigir al equipo en la liguilla. Y es que un mes antes de su inicio, el 6 de abril de 1995, la directiva anunció su salida de la institución.

El abandono de Beenhakker fue sorpresivo, pues parecía que la armonía en el vestidor era favorable, aunado a los resultados que llegó a obtener. Años después, el neerlandés reveló que su salida tuvo lugar tras diferencias con el presidente Emilio Diez Barroso, quien le pidió no alinear a Joaquín del Olmo.

“La verdad Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente, y aquel presidente me ha prohibido jugar con él en el once titular. Le he dicho que ‘no, el chico va a jugar. Yo no voy a romper a mi equipo titular a base de que usted tiene un ´pequeño problema con un jugador’“, declaró en una entrevista en el programa ”La hora de Cuauhtémoc Blanco" de Fox Sports.