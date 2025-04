Esta es la fecha en la que regresaría el Ascenso a la Liga Mx

La Liga MX inició una denuncia ante la FGR por el tema de apuestas ilegales en la Liga Premier (X/ @LigaBBVAMX)

La Liga Mx sigue batallando con el tema del Ascenso y Descenso luego de cinco años, pese a que pausarlo fue un intento por reforzar la división de plata, esta situación que no ha ocurrido, por lo que parece que ya hay otros planes para los directivos, quienes ya piensan en regresarlo.

El tema con el ascenso en el futbol mexicano ha dado mucho de que hablar, desde que se decidió eliminarlo en 2020, luego de la pandemia, ante la poca solvencia que tenían muchos equipos en la Segunda División, dejando como plazo máximo para su regreso en 2026, una vez que pasara el Mundial.

Será el próximo año cuando se cumpla la fecha que habían establecido y parece que todo se empieza a acomodar para dar paso a que equipos de la Liga de Expansión Mx pueda llegar al máximo circuito en México. De acuerdo con W Deportes, la primera intensión es llegar a 20 equipos, teniendo dos cupos que serán dados mediante la venta de franquicias, no de forma deportiva.

Sin embargo, esto solo será para tener más clubes y poder dar paso al regreso del Ascenso y Descenso, algo que fue confirmado por José Luis Higuera, actual propietario de Atlético Morelia, en la división de plata.

La eliminación del descenso en la Liga MX ha sido reemplazada por multas económicas para los equipos de bajo rendimiento (Marlem Suárez/ Infobae México)

“Todo se va a reestablecer en el 2026, que es lo pactado y firmado en las asambleas. Es decir, técnicamente el ascenso y descenso está suspendido, no eliminado, y volverá a mediados del 2026. Y no es que lo diga yo, nuestro Alto Comisionado es quien lo ha dicho públicamente”, compartió en entrevista con Caliente TV.

De la misma forma, agregó que la eliminación del ascenso deportivo no es un tema que afecte al futbol mexicano, si no la mudanza de franquicias, algo que no ocurre en otras ligas del mundo. Recordando que Morelia, equipo de su propiedad, perdió su lugar en primera división tras la venta a Mazatlán.

Los recientes informes en distintos medios parecen indicar que habrá modificaciones en los próximos años en la Liga Mx, intentado mejorar el espectáculo. Aunque parece que seguirán solicitando ciertos lineamientos, entre los que se encuentran un estadio con buen aforo y comprobar solvencia económica, evitando que ocurra lo que ha pasado con clubes con Veracruz, el cual incluso terminó en problema con la FIFA por la falta de pago.