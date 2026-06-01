CNTE propone alianza a propietarios de palcos en el Estadio Ciudad de México para extender su boicot al Mundial 2026

Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó que este viernes vencía el plazo fijado por un juez para obtener las entradas. (AP)

A 10 días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un nuevo elemento elevó la tensión alrededor del Estadio Ciudad de México. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se acercaron a los propietarios de palcos y plateas que mantienen un litigio contra la FIFA y Grupo Ollamani para ofrecer apoyo en eventuales acciones de presión relacionadas con el torneo.

La revelación surgió durante una entrevista de Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), quien confirmó que un dirigente de la CNTE en la Ciudad de México se comunicó con la organización.

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“Una llamada de un dirigente de la CNTE de la Ciudad de México, que si necesitábamos apoyo para hacer algún bloqueo en el estadio. Le dijimos que por el momento no, que muchas gracias”, declaró Ruano durante una conversación con los periodistas Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino.

El representante de los propietarios precisó que la propuesta no provino de Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora, aunque reconoció que existió interés por parte de un dirigente magisterial para coordinar acciones.

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Roberto Ruano revela que la CNTE “busca hacer más ruido”

Según el testimonio de Ruano, el interlocutor argumentó que la CNTE busca incrementar la presión en medio de las negociaciones que sostiene con el Gobierno federal.

“Oiga, es que estamos preocupados y nosotros queremos hacer más ruido y si ustedes nos apoyaran, sería muy bueno”, relató.

Roberto Ruano informó que el 31 de mayo vencía el plazo fijado por un juez para que la FIFA entregara los boletos para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. (Instagram / YouTube)

Litigio por accesos al Mundial mantiene abierto otro frente

La AMTPP sostiene desde hace meses una batalla jurídica para garantizar el acceso de los propietarios de palcos y plateas durante la Copa del Mundo.

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En mayo de este año, un juez federal concedió medidas cautelares que reconocen los derechos de propiedad de los titulares, incluidos los relacionados con el ingreso a los encuentros mundialistas, la posibilidad de rentar sus espacios y el acceso con alimentos y bebidas.

Sin embargo, los propietarios acusan falta de respuesta de la FIFA y de Grupo Ollamani respecto a la entrega de boletos para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio.

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Ruano advirtió que, si las entradas no son entregadas, podrían solicitar la intervención de la fuerza pública para hacer cumplir las resoluciones judiciales.

Integrantes de la CNTE se han reunido en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y partirán hacia el Centro Histórico (X@craviotocesar)

Sheinbaum apuesta al diálogo con el magisterio

La propuesta de apoyo de la CNTE ocurre mientras el Gobierno federal intenta desactivar el conflicto magisterial.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que mantiene confianza en las mesas de negociación encabezadas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

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“Vamos a confiar en que las pláticas salgan adelante”, declaró durante su conferencia matutina de este lunes 1 de junio.

La CNTE inició una huelga nacional acompañada de movilizaciones en la Ciudad de México y al menos 15 estados del país. Entre sus demandas destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la USICAMM y un incremento salarial del 100% al sueldo base.

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Durante su conversación con Ciro Gómez Leyva, Roberto Ruano enfatizó que la AMTPP no estableció ninguna alianza con la CNTE, ya que sus demandas no coinciden. No obstante, adelantó que en los próximos días intentarán ingresar a sus palcos para ejercer su derecho de acceso, suministro de bebidas y alimentos, así como el uso de espacios en estacionamientos.